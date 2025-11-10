Luis Ramos sigue mojando en Colombia: Delantero anotó en goleada de América de Cali ante Unión Magdalena

10/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Pese al oscuro momento de la Selección Peruana, algunos de sus jugadores atraviesan por un presente más que positivo fuera del país. Este es el caso de Luis Ramos quien volvió a convertir con la camiseta del América de Cali en lo que fue la goleada por 3-0 ante Unión Magdalena.

Luis Ramos sigue convirtiendo con América de Cali

Sobre la noche de este domingo 9 de noviembre, el elenco escarlata recibía en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero al equipo de Magdalena con la firme consigna de sumar de a tres para seguir trepando posiciones y no dejar que el DIM se dispare en la punta de la tabla.

Al igual que en gran parte de la temporada, Luis Ramos fue inicialista y rápidamente se haría presente en el marcador. En primer lugar, Tilman Palacios abriría la cuenta con un gol de gran factura y que desataría la alegría de los miles de hinchas caleños.

Sobre el minuto 22, nuevamente el número 88 llevaría peligro a la portería rival gracias a un desborde a toda velocidad por la banda izquierda para luego hacer una diagonal y saca un potente disparo al arco. El guardameta logró despejar el balón, pero el rebote salió en la misma dirección del delantero de la Selección Peruana quien solamente la tuvo que empujar de cabeza para poner el 2-0 momentáneo.

🇵🇪9️⃣🇨🇴 Una sana costumbre: ¡GOL DE LUIS RAMOS CON AMÉRICA DE CALI!pic.twitter.com/2WGiwZEXHJ — Fanáticos del Fútbol - Perú (@fanaticospe) November 9, 2025

Con esta anotación, Luis Ramos alcanzó la cifra de 13 goles en la temporada, 11 en el fútbol colombiano y 2 en la actual Copa Sudamericana donde llegaron hasta octavos de final.

Luis Ramos y su compromiso con América de Cali

Como era de esperarse, luego de su tanto los reflectores de los medios apuntaron contra el trujillano quien conversó con Win Sports. Durante esta charla, el futbolista nacional fue consultado sobre los rumores de que no habría sido convocado a la Selección Peruana al priorizar los duelos venidos con su club.

Ramos dejó en claro que su compromiso tanto con la Bicolor como con el elenco escarlata continúa firme por lo que seguirá dando lo mejor de sí en los próximos partidos.

"Mi compromiso siempre está con América y en la Selección, estar hoy en un club histórico y ser el goleador representa mucho y ahora me queda trabajar acá en América y prepararme de la mejor manera para los próximos partidos que se puedan dar con la Selección", contó.

De esta manera, Luis Ramos volvió a convertir con el América de Cali en lo que fue la goleada por 3-0 ante Unión Magdalena por la Liga BetPlay.