¿Piero Quispe tiene problemas con el idioma en Australia? Esto dijo el entrenador del Sydney FC

12/10/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El Sydney FC tendrá su debut oficial en la temporada 2025-26 el viernes 17 de octubre y marcaría también el de Piero Quispe en A League de Australia. En este tiempo, el volante peruano ha intentado acoplarse al equipo, sin embargo, el no dominar el idioma es una traba en la comunicación.

La barrera idiomática

Ufuk Talay, entrenador de los 'celestes', habló en conferencia de prensa sobre cómo se ha asentado el mediocentro que está a préstamo desde Pumas de México. El estratega señaló que es el único jugador del plantel que no habla inglés, pero que gracias a unos trabajadores se pueden comunicar con él.

"El único que realmente no habla inglés es Piero (Quispe). Nuestro asistente técnico habla español con fluidez; George, nuestro chef, también lo hace. Así que hay bastante gente en el club que puede hablar con él", sostuvo Talay.

La conferencia de prensa de Ufuk Talay.

Agregó que dentro del equipo hay otro jugador que habla español y también el idioma oficial de Australia, por lo que le servirá de traductor dentro del campo. No obstante, prefiere que este elemento se centre en jugar y no en traducir lo que Quispe pueda decir.

"Tenemos a Víctor (Campuzano), que también habla español, pero no lo puedo utilizar en esa función porque necesito que se concentre en jugar", manifestó. Estamos ayudándolo para que se sienta cómodo y entienda lo que queremos tácticamente

Debut del Sydney FC en la A League

Los 'sky blues' iniciarán la nueva campaña el viernes próximo ante el Adelaide United como visitante en el estadio Hindmarsch a las 3.00 de la madrugada (hora peruana). Tras culminar la pretemporada con creces, esperan comenzar con un resultado positivo.

La A League está compuesta de 12 equipos y el formato de competencia consta de 26 fechas. Tras culminar la etapa regular, los dos primeros de la tabla pasarán a las semifinales, mientras que del tercero al sexto disputará un playoff para ingresar a esta etapa del certamen. El campeón obtiene el boleto para la siguiente AFC Liga de Campeones Élite.

Cabe precisar que el cuadro donde milita el mediocentro peruano acabó la pasada campaña en séptimo lugar, sin opciones de pelear por el título. En cinco ocasiones levantó el trofeo de campeón, siendo la última vez en el curso 2019-20.

Así, Piero Quispe continúa su adaptación en Australia, teniendo la barrera idiomática como un pequeño problema. El entrenador del Sydney FC, Ufuk Talay, indicó que algunos colaboradores están ayudando al futbolista peruano con el inglés.