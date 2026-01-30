'Chorri' Palacios surge como opción para ser asistente técnico del flamante DT de Perú, Mano Menezes

30/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La llegada de 'Mano' Menezes para asumir el cargo de técnico de la selección peruana ha generado gran expectativa debido a que tendrá la dura misión de la clasificación al Mundial 2030 y formar un equipo competitivo. Si bien ya fue presentado por el presidente de la FPF, Agustín Lozano, y Jean Ferrari, Director General de Fútbol de la FPF, junto a su comando técnico, aún falta un integrante más a su equipo de trabajo.

'Chorri' Palacios se perfila como asistente técnico

De acuerdo a lo informado por el periodista de L1 Max, Gustavo Peralta, desde la Dirección Deportiva de la Federación Peruana de Fútbol se ha recomendado sumar al equipo de trabajo del entrenador carioca a un profesional peruano.

Respecto a esta persona que se integraría al comando técnico de la Blanquirroja, sostuvo que se están analizando diversos perfiles y esta medida contaría con la aprobación del DT brasileño Menezes.

Cabe señalar que, en un principio el hombre de prensa deportiva deslizó la posibilidad de que quien asuma dicha función pueda ser el exfutbolista Roberto 'Chorri' Palacios, eso sí fue claro en afirmar que "aún se está buscando a la persona que calce en el perfil y tenga proyección como DT".

Mano Menezes es presentado como nuevo DT de la selección peruana

La tarde del último jueves 29 de enero, el país se vistió de gala para recibir a Mano Menezes, quien fue presentado como nuevo entrenador de la selección peruana. En su primera conferencia de prensa, el estratega brasileño asumió el reto con humildad y ambición, destacando la responsabilidad histórica que implica dirigir a la "Blanquirroja".

El estratega reconoció el momento lúgubre en cuanto a resultados recientes, pero se mostró optimista sobre el potencial del futbolista nacional. "Confiamos en que Perú

volverá a disputar los torneos con la ilusión de ganar, ese es nuestro papel principal", enfatizó.

Además, refirió que si bien el proyecto es a largo plazo, el fútbol exige resultados eficientes de manera inmediata para consolidar la confianza en la hinchada. "No somos ingenuos para esperar cuatro años sin resultados", enfatizó.

