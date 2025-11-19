RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
¿Beneficiará a Perú?

Adiós a las Eliminatorias Sudamericanas: Conmebol analiza nuevo formato para clasificar al Mundial 2030

Conmebol viene estudiando la posibilidad de cambiar las Eliminatorias por un nuevo formato para que las selecciones clasificadas al 2023 puedan participar. ¿Esto beneficiará al Perú? Aquí los detalles.

Conmebol evalúa modificar el formato de las Eliminatorias para el 2030.
Conmebol evalúa modificar el formato de las Eliminatorias para el 2030.

19/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 19/11/2025

Las Eliminatorias Sudamericanas que recién terminaron en septiembre pueden haber sido las últimas de la historia para la Selección Peruana. Y es que en las últimas horas se ha conocido la posibilidad de que el formato para clasificar al Mundial 2030 podría cambiar radicalmente. 

Conmebol analiza cambiar el formato de las Eliminatorias

Desde Brasil, específicamente a través del medio Globo Esporte, se informó que la Confederación Sudamericana de Fútbol se encuentra analizando la chance de dejar atrás las Clasificatorias para implementar la Liga de Naciones que ya se juega en Europa y Centroamérica.

Esta decisión estaría siendo evaluada para darle participación a las selecciones ya clasificadas a la Copa del Mundo 2030 como lo son Argentina, Paraguay y Uruguay. Esto no solo obligaría a modificar el actual formado de las Eliminatorias, sino que también significaría un impacto importante en la economía de Conmebol.

Y es que con menos partidos, en total seis para cada selección, el monto por derechos de televisión que actualmente recibe la Confederación se vería seriamente mermado. Por ello, La Liga de Naciones sería la salvación para esta parte del mundo ya que solo siete países se disputarán los cupos para el próximo Mundial.

El once confirmado de la Selección Peruana para enfrentar a Chile.
Selección Peruana afrontaría nuevo formato de Eliminatorias.

¿Cuántos clasificarán para el próximo Mundial?

Según la información, FIFA avalaría esta competición por lo que el campeón recibirá una copa y los primeros lugares también tendrán incentivos económicos importantes. Además, tres selecciones lograrán obtener un boleto de manera directa a la Copa del Mundo del 2030 y otra más al repechaje.

Otra de las intenciones de este torneo es mantener el nivel de competitividad que históricamente se ha conocido en Sudamericana. Incluso, en los últimos años distintas estrellas del fútbol mundial han señalado que las Clasificatorias de esta parte del mundo son las más complicadas de todo el planeta.

De momento, el citado medio brasileño señala que no hay fecha donde se discutirá oficialmente esta posibilidad, aunque dejaron en claro que esta se daría en marzo del próximo año durante una convención de todos los presidentes del ente regulador del fútbol sudamericano.

Además, esto cambiaría drásticamente el calendario ya que la competición no arrancaría en el 2027 como se tenía establecido, sino que ahora podría iniciar a finales del 2026.

De esta manera, Conmebol analiza la posibilidad de dejar de lado las Eliminatorias Sudamericanas para implementar una Liga de Naciones. Con ello, se dejaría de jugar el formato todo contra todos el cual se estableció desde el Mundial de Francia 1998.

