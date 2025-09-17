Paolo Hurtado recordó pelea con Jefferson Farfán en Alianza Lima: "Ese día mi ídolo se había ido"

17/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El segundo paso de Paolo Hurtado por Alianza Lima dejó poco por resaltar desde el lado futbolístico ya que lo que más se recuerda fue la pelea que habría llegado hasta los puños con Jefferson Farfán. Según trascendió en aquella segundo semestre del 2022, amos jugadores íntimos sostuvieron un enfrentamiento en los camerinos por razones que nunca se conocieron.

Paolo Hurtado recuerda pelea con Jefferson Farfán

Justamente, el popular 'Caballito' visitó el set del podcast 'Doble Punta' para contar diferentes aspectos de su carrera deportiva. Como era de esperarse, durante esta extensa charla, los conductores Horacio Zimmerman, Bruno Cabala y Pedro García le consultaron sobre lo que fue esta controversia con el exjugador del Schalke 04.

En primer lugar, Paolo Hurtado aseguró haber sentido que Jefferson Farfán le faltó al respeto a pesar de que lo consideraba como uno de sus ídolos dentro del fútbol. Fue ahí que el conflicto creció hasta el punto de que ambos llegaron a enfrentarse.

"Un día sentí que me faltó el respeto, ese día mi ídolo se había ido, lo veía así porque todo lo que había pasado, salió de Alianza, no me paltea decirlo, la gente va a decir que soy ch..., en ese momento lo tenía arriba siempre, un día sentí que el respeto se fue de las manos, después yo le falté el respeto, ahí hubo un conflicto, cuando hay un conflicto se tienen que arreglar las cosas, ni bien hablando o como pueda pasar, la cosa es llegar a un buen punto", indicó.

Limaron asperezas

Luego de algunos años de que este hecho se dio en los vestuarios del club íntimo, hoy el exjugador de la Selección Peruana aseguró que desde ambos frentes cualquier tipo de problema está superado ya que lograron hablarlo y solucionarlo.

Por ello, indicó que su cada vez que se cruza con el hijo de Doña Charo lo saluda sin ningún tipo de problema.

"La cosa siempre es llegar a un buen punto de arreglar las cosas, yo siempre traté de poder conversar y pedir disculpas, porque cuando uno comete un error, tiene que aceptarlo y pedirlo disculpas, pero nunca se dio, hasta que llegué a Alianza y pudimos hablar. Si lo veo, lo saludo, lo he visto y si ningún problema lo he saludado", añadió.

