Sin Felipe Chávez: El once de la Selección Peruana que enfrentará a Chile en amistoso

Quedan pocas horas para que la Selección Peruana afronte una nueva edición del clásico del Pacífico ante Chile en el Estadio Bicentenario de La Florida, ubicado en Santiago. El encuentro está pactado para iniciar a las 18:00 (hora peruana) y enfrentará a dos selecciones que afrontan por un complicado presente futbolístico ya que se tratan de los últimos de las Eliminatorias.

El once de la Selección Peruana para enfrentar a Chile

Antes de partir a la nación chilena, Manuel Barreto venía probando una oncena inicial con la presencia de Marcos López como lateral izquierdo y Kenji Cabrera como extremo por esa misma banda. Sin embargo, ambos elementos sufrieron dolencias musculares en la última sesión de trabajos por lo que su participación en este partido quedó casi descartada.

Con la salida de estos elementos, el equipo de la Bicolor quedaría de la siguiente manera. Diego Enríquez será el elegido para defender la portería nacional. El guardameta atraviesa por un gran momento individual en los últimos meses el cual demostró tanto en la Copa Libertadores y la Liga 1 a pesar de la actualidad rimense.

Delante de él estará Matías Lazo como lateral derecho y César Inga pasará a ocupar el otro lateral, el izquierdo. Como defensores centrales irán tal vez los más experimentados de este joven equipo: Miguel Araujo y Renzo Garcés.

El futbolista de Gremio de Porto Alegre, Erick Noriega, será el pilar del mediocampo y a su lado estarán dos de los volantes más destacados de Universitario como lo son Jesús Castillo y Jairo Concha. Finalmente, el tridente de ataque será conformado por Joao Grimaldo y Maxloren Castro por los extremos, dejando a Luis Ramos como único punta.

El plan de Jean Ferrari para le fútbol peruano

Días atrás, el director general de la FPF, Jean Ferrari, explicó que cuando asumió su nuevo cargo no encontró ningún plan en vigencia para reflotar al fútbol peruano. Por ello, indicó que ha presentado una planificación con una proyección de varios años en adelante.

"No se ha estado trabajando bajo una línea, no se ha estado trabajando bajo una ruta, ¿no? Entonces, yo hablaba de alguna manera con el encargado de desarrollo y claro, simplemente era realización de competiciones. Entonces, no tenías un horizonte, no tenías una hoja de ruta para poder encaminar y decir: 'Okey, corrijamos esto, modifiquemos esto, potenciemos esto'", indicó.

De esta manera, Manuel Barreto alista un once inédito debido a la baja de más de un elemento por lesión para lo que será el duelo de la Selección Peruana ante Chile en Santiago.