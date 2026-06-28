Marcelo Bielsa lanza duro reproche al plantel de Uruguay tras eliminación : "Me dejaron solo"

28/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La eliminación de Uruguay en la fase de grupos del Mundial 2026 no solo dejó un sabor amargo por el resultado deportivo: abrió una crisis interna que quedó sintetizada en una frase contundente del entrenador Marcelo Bielsa.

En una reunión breve con los futbolistas antes de abandonar Playa del Carmen, Bielsa les dijo a los referentes del plantel que se iba "muy triste porque lo habían dejado solo", según informació recogida por ESPN.

Una reunión con reproche

La frase no fue un comentario aislado ni una reacción de calentura: según el relato de quienes estuvieron presentes, Bielsa convocó una charla de balance en la que apuntó directamente a los líderes del equipo por lo que percibió como una falta de respaldo en momentos decisivos.

Los jugadores escucharon, pero no hubo respuesta, lo que dejó en evidencia un quiebre en la comunicación interna que, según analistas consultados por ESPN, viene acumulándose desde la Copa América y se profundizó durante la preparación para el Mundial.

Bielsa, que ya había reconocido públicamente su frustración por no haber logrado "potenciar el poderío" del plantel, expresó además que su paso por la selección podría quedar sin legado si no se obtienen resultados, una autocrítica que se mezcla con la sensación de desamparo que manifestó en la reunión.

"ME VOY TRISTE PORQUE ME DEJARON SOLO". La frase que usó Marcelo Bielsa a los jugadores al despedirse de la Selección de Uruguay.



ℹ️ @SebasGiovanelli



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Una derrota estruendosa

En lo estrictamente deportivo, la derrota 1-0 ante España fue el cierre de una fase de grupos en la que Uruguay no encontró regularidad. El gol de Álex Baena y la sustitución de Fernando Muslera en el entretiempo, tras un error que condicionó el desarrollo del partido, fueron puntos de inflexión que terminaron por dejar a la Celeste fuera del torneo.

Las imágenes y los análisis del partido muestran un equipo lejos de su mejor versión y con decisiones tácticas y de plantel que no rindieron como se esperaba.

Periodistas y comentaristas coinciden en que la distancia entre Bielsa y varios referentes se fue agrandando desde 2024, con episodios públicos y privados que no se lograron recomponer pese a intentos de la AUF por mediar. Esa fractura, sostienen, es una de las causas principales de la eliminación temprana.

Explota tras quedar fuera

La reacción de Bielsa en zona mixta, donde se le vio alterado y elevando la voz antes de atender a los medios, fue interpretada como la manifestación pública de una tensión acumulada. Aunque ese episodio tuvo amplia repercusión mediática, fuentes cercanas al cuerpo técnico lo describen como una consecuencia del desgaste interno y no como el origen del conflicto.

La frase de Bielsa resume una crisis que combina resultados deportivos, decisiones controvertidas y una relación deteriorada entre entrenador y referentes. La 'Celeste' enfrenta ahora la tarea de decidir si mantiene el proyecto o inicia una reconstrucción profunda; en cualquier caso, la selección uruguaya deberá resolver con urgencia la fractura interna si pretende recuperar competitividad y cohesión.