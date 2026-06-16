Mbappé está a 3 goles de superar a Miroslav Klose como máximo anotador en Mundiales: Esto dijo el exjugador alemán

16/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La estruendosa victoria de la selección de Francia con un 3-1 sobre Senegal en el debut mundialista no solo reafirmó la jerarquía de los galos, sino que volvió a poner a Kylian Mbappé en el centro de la historia.

Con su doblete, el atacante alcanzó en este primer encuentro los 14 goles en Copas del Mundo, superando a Lionel Messi (13) y quedando a solo tres tantos para llegar a la marca de Miroslav Klose, máximo goleador histórico con 16 tantos.

El registro del exjugador alemán se mantiene desde Brasil 2014, cuando superó la marca de Ronaldo Nazário (15) en el recordado y trágico encuentro con Brasil, que fue víctima de una aplastante goleada 7-1 del conjunto europeo. Ahora, con Mbappé en plena forma y con varios partidos por delante, la posibilidad de que el récord cambie de dueño es más real que nunca.

La mirada de Klose

En entrevista con el medio Süddeutsche Zeitung, Klose se mostró abierto a que su récord sea superado. El exdelantero recordó con nostalgia su debut en 2002, cuando anotó de cabeza frente a Arabia Saudita, y reconoció que cada gol en un Mundial tiene un valor especial. Sin embargo, lejos de aferrarse a la estadística, expresó que sería positivo para el fútbol que nuevas generaciones lo alcancen.

"Espero que mi récord baje en este torneo", señaló, dejando claro que su legado no se mide solo en números, sino en la inspiración que puede transmitir a jugadores como Mbappé. Para Klose, los récords están hechos para ser batidos y ver a una estrella contemporánea acercarse a su marca es motivo de orgullo.

El alemán acepta la idea de que su marca sea superada en esta edición de la Copa del Mundo.

Francia y Mbappé en el Mundial

El delantero de Real Madrid ha demostrado que su capacidad de aparecer en momentos clave es inigualable. Su gol al minuto 96 frente a Senegal fue un latigazo que apagó la ilusión africana, prueba de que su instinto goleador sigue intacto. Con Francia liderando el Grupo I y con partidos contra Irak y Noruega en el horizonte, Mbappé tiene oportunidades claras de seguir sumando.

La historia del Mundial 2026 podría estar marcada por un cambio en la cima de los goleadores. Mbappé, con apenas 27 años, está a tres tantos de superar a Klose y convertirse en el máximo anotador de todos los tiempos.

El alemán, lejos de mostrarse celoso, celebra la posibilidad y recuerda que su récord es parte de un camino que otros deben continuar. Para Francia, cada gol de su estrella no solo acerca al título, sino también a un capítulo histórico que podría redefinir la memoria del fútbol mundial.