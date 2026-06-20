Partidos de hoy, sábado 20 de junio del 2026: Guía completa de horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

20/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

VER EN VIVO HOY | Este sábado 20 de junio sigue la emoción del fútbol segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 por lo que te traemos la guía completa de PARTIDOS DE HOY. En la ciudad de Toronto, Alemania busca asegurar su clasificación a la segunda ronda de la Copa del Mundo ante la siempre difícil Costa de Marfil. Además, Países Bajos y Suecia se verán las caras en un duelo de pronóstico reservado. Por último, Ecuador se juega la vida tras la derrota en el debut ante la débil Curazao.

Para asegurar la clasificación

Luego de la histórica goleada en su estreno, los dirigidos por Julian Nagelsmann quieren seguir en la senda del triunfo, aunque esta vez tendrán a un rival de mayor peligro. Gracias a este golpe de autoridad en el torneo, el estratega del elenco teutón mantendrá los mismos once que convirtieron siete tantos con el cuarteto letal en ataque conformado por Leroy Sané, Jamal Musiala, Florian Wirtz; Kai Havertz.

Países Bajos deberá ganarle a Suecia para evitar sobresaltos.

Por otro lado, Países Bajos quiere demostrar que pueden ser favoritos en este Mundial ganándole a una Suecia que también goleó en su debut. Los suecos no tuvieron piedad con la débil Túnez regalando pasajes de buen fútbol y contundencia decretando un 5-1 sin contemplaciones.

Isak y Gyokeres brillaron por lo que se mantendrán como la dupla de ataque, aunque esta vez deberán enfrentar el poderío físico de Virgil Van Dijk y compañía. Por otro lado, Japón y Túnez cierran la jornada con toda la responsabilidad puesta en los asiáticos que deberán sumar de a tres para asegurar su boleto a la próxima ronda.

Se juegan la vida

La dura derrota en los minutos finales de su estreno ante Costa de Marfil ha movido el avispero en todo Ecuador. La prensa deportiva de aquel país ha cargado contra sus jugadores y contra el comando técnico encabezado por Sebastián Beccacece a quien señalaron de no haber manejado los tiempos de dicho encuentro.

Pese a las dudas instaladas, el cuadrado de ataque se repetirá con Yeboah, Valencia, Plata y Vite comandado a los norteños.

Ecuador busca olvidar la derrota del debut venciendo a Túnez.

Copa del Mundo 2026

Países Bajos vs. Suecia | 12:00 a. m. | DGO, DSports, América TV GO, Paramount+

Alemania vs. Costa de Marfil | 3:00 p. m. | América TV, América TV GO, DGO, Dsports, Paramount+

Ecuador vs. Curazao| 7:00 p.m. | DGO, DSports, Paramount+

Túnez vs. Japón | 11:00 p.m. | DGO, DSports, Paramount+

En resumen, este sábado 20 de junio continúa el Mundial 2026 por lo que te traemos la guía completa de canales y horarios de los Partidos de Hoy.