Miguel Araujo ACLARA su futuro sobre si seguirá en Sporting Cristal en 2026: "Todavía tengo..."

El defensa de Sporting Cristal, Miguel Araujo, habló con respecto a su futuro y si seguirá en La Florida para la temporada 2026. De acuerdo al central, hay un vínculo que ya lo ata al cuadro 'cervecero' hasta diciembre del próximo año, por lo que su permanencia no corre riesgo salvo alguna eventualidad.

Se queda en el Rímac

A su llegada al Aeropuerto Jorge Chávez, el defensor atendió a los medios y despejó dudas sobre su continuidad. "Sí, yo todavía tengo contrato". Así respondió a la consulta de si seguirá vistiendo la camiseta celeste para la próxima campaña, descartando de momento que salga en los próximos meses.

Con respecto a no conseguir el objetivo de ser campeón nacional, Araujo expreso su molestia debido a que junto al equipo, se lo trazó al inicio del Torneo Clausura. Sin embargo, el cuadro celeste cosechó una serie de resultados negativos que lo alejaron de la pelea por el título y solo alcanzó asegurar un cupo en Copa Libertadores.

"Molesto porque uno viene y quiere salir campeón, pelear el campeonato. Esta vez no se dio, así que hay que ver los partidos que quedan. Quedan dos partidos con Cienciano y en Piura, creo. Mentalizarse en ganar los dos partidos y con el juego que pide el cuerpo técnico.

Se volvió a referir sobre el cambio de localías que criticó hace unos meses, refiriendo que algunos equipos deciden dejar sus feudos, pero solo ante unos equipos. "Es ilógico que unos vayan a jugar, se coman todo el viaje, que unos lleguen, se levantes a las 3 o 4 am y vayan a Tarma o Cajamarca y se coman todo el viaje y otros no. Es para todos o para nadie".

Sporting Cristal disputará playoff

Tras la victoria ante Comerciantes Unidos, los 'cerveceros' aseguraron una nueva participación en la Copa Libertadores. No obstante, aún se desconoce en que puesto lo hará, debido al playoff que disputará, aún sin saber si será ante Cusco FC, segundo en la tabla o Alianza Lima al término de la fecha 17.

Los rimenses ya no tienen chance de ser escoltas de Universitario en la tabla general, por lo que deberá disputar un duelo ante el que acabe tercero. Los cusqueños con 64 puntos, necesitan dos unidades para asegurar la segunda plaza.

