Sporting Cristal pierde a jugador para los playoffs: Futbolista regresará a las canchas en 2026

Tras asegurar un cupo en los playoffs de la Liga1 para la Copa Libertadores 2026, Sporting Cristal recibió una mala noticia. Un jugador, habitual titular, no podrá ser considerado para esta definición, tras sufrir una lesión en el partido ante Los Chankas que lo obligará a volver a las canchas recién la próxima temporada.

¿De qué jugador se trata?

El futbolista que se perderá la definición del torneo es Christofer Gonzáles, quien en el encuentro ante los andahuaylinos abandonó el campo al primer cuarto de hora. Horas después se conoció que le diagnosticaron una rotura a los ligamentos en una de sus rodillas.

Por esta condición, no fue incluido por Paulo Autuori en el duelo del último sábado frente a Comerciantes Unidos, que acabó con triunfo de los celestes por 4 a 1. Horas después del compromiso, el periodista Percy Ramos dio a conocer detalles que se dijeron en conferencia de prensa tras concluir el encuentro.

"Christofer Gonzáles será sometido a un tratamiento conservatorio (se busca manejar la afección sin recurrir a cirugías u otros procedimientos invasivos) por la lesión ligamentaria en la rodilla, esto lo dio a conocer Paulo Autuori en conferencia post partido", manifestó el comunicador.

En lo que va de la campaña 2025, 'canchita' ha disputado 32 partidos con los rimenses, anotando ocho goles y dando tres asistencias. Entre febrero y abril se perdió cuatro partidos por diversas lesiones que padeció, además de otros por tarjeta roja y por no ser convocado.

¿Cómo serán los playoffs de la Liga1?

Universitario de Deportes aseguró el título y el cupo de Perú 1 de forma prematura. Sin embargo, el formato establecido de la Liga1 obliga a una definición, que iniciará con el enfrentamiento entre el tercer y cuarto clasificado. El vencedor avanza, mientras que el que pierda será Perú 4 para la próxima Copa Libertadores.

El que acabe en el segundo puesto de forma automática se clasificará a la 'final', enfrentándose al que ganó la semifinal. Quien se imponga, se adjudicará el segundo puesto y asegura su clasificación a la fase de grupos. Los equipos que disputarán el playoff son Cusco FC, Alianza Lima y los 'bajopontinos'.

