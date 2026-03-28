Melgar rompe el mercado de la Liga 1 tras anunciar la contratación de Miguel Rondelli como su nuevo DT

28/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Melgar reaccionó en cuestión de días luego de lo que fue la salida de Juan Reynoso, por mutuo acuerdo, como su entrenador. El 'cabezón' no obtuvo los resultados esperados en el Torneo Apertura dejando al elenco arequipeño lejos de los primeros lugares en la tabla de posiciones y casi fuera de la pelea por el título.

Miguel Rondelli es nuevo entrenador de Melgar

Ahora, los mistianos confirmaron los rumores que circularon en los últimos días tras anunciar la contratación de Miguel Rondelli como su nuevo director técnico. Así lo dio a conocer a través de un breve comunicado en sus redes sociales.

"¡Bienvenido a su nueva casa, profe Rondelli! Nos complace anunciar la incorporación de nuestro flamante Director Técnico, Miguel Ángel Rondelli, quien estará a cargo del 1er equipo. Tras su paso por clubes como Emelec y Universidad Católica, está listo para rugir con la rojinegra", indicaron.

Además, Melgar también anunció a quienes integrarán su comando técnico entre los que destacan la presencia de Luciano Precone y Gustavo Córdoba como sus asistente técnicos. Guido Thompsion será su preparador físico, mientras que Juan Esterilla será el preparador de arqueros.

¡BIENVENIDO A SU NUEVA CASA 🗻, PROFE RONDELLI! ❤️🖤



Nos complace anunciar la incorporación de nuestro flamante Director Técnico, Miguel Ángel Rondelli 🇦🇷, quien estará a cargo del 1er equipo. pic.twitter.com/csovrOJVYg — FBC Melgar (@MelgarOficial) March 28, 2026

Es importante precisar que Miguel Rondelli no podrá estar en la banca de suplentes de Melgar en el resto de partidos que le quedan en el Torneo Apertura. Y es que de acuerdo al reglamento de la Liga 1, un entrenador no puede dirigir a dos equipos dentro de un mismo campeonato corto.

Es decir, recién para el Torneo Clausura podrá estar en la zona técnica de Melgar como cualquier otro estratega. De momento, en lo que resta del Apertura deberá dirigir desde la tribuna o desde un palco en los estadios.

A punto de arrancar la Copa Libertadores

Tras este anuncio, Cusco FC tendrá que apurar las gestiones para conseguir el reemplazante de Rondelli pensando en el resto del Apertura, sino también en el arranque de la fase de grupos de la Copa Libertadores donde integra el Grupo A.

Los cusqueños tendrán a rivales más que complicados como Flamengo de Brasil, Estudiantes de Argentina e Independiente Medellín de Colombia. Según se pudo conocer, uno de los que parte como favoritos es el argentino Ángel David Comizzo.

En resumen, Melgar anunció la contratación de Miguel Rondelli como su nuevo entrenador por lo que resta de la temporada 2026. El argentino dejó Cusco FC a pesar de tener contrato vigente para llegar en reemplazo de Juan Reynoso.