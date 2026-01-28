¿Alianza Lima podría ser incluido en proceso judicial tras denuncia contra Zambrano, Trauco y Peña?

28/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La denuncia por presunto abuso sexual contra los futbolistas Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña sigue generando repercusiones, y esta vez podría alcanzar a la propia institución blanquiazul.

En entrevista con Exitosa, el abogado penalista Andy Carrión explicó que el Club Alianza Lima podría ser incorporado en el proceso judicial como tercero civil responsable, dado que fue la institución que organizó la estadía de los jugadores y el partido que motivó su presencia en el lugar de los hechos.

"Hasta el día de hoy, lo único que se ha venido comentando es sobre la responsabilidad de cada uno de los que han participado en estos lamentables hechos. La responsabilidad penal implica a las personas como tal, pero ello no significa que las instituciones o la persona jurídica no pueda estar incluida en el proceso como un tercero civil responsable", señaló Carrión.

El abogado ilustró el escenario con un ejemplo cotidiano, donde demuestra que, tras el afrontamiento personal de una persona, la institución en la que trabajaba también ha de presentarse para colaborar en las investigaciones.

"Esto nos pasa a diario: hay una empresa de transportes, el chofer negligente mata a una persona, y es quien va a tener que responder personalmente por estos hechos. Pero luego se incorpora a la empresa como persona jurídica para que responda solidariamente en el pago o resarcimiento de los daños ocasionados".

En ese sentido, Carrión subrayó que Alianza Lima estaba a cargo de la seguridad de las personas, por lo que será necesario discutir hasta qué grado el club podría ser incorporado al proceso judicial en caso de que los jugadores resulten culpables.

Investigación internacional

El abogado también recordó que la investigación ya se ha iniciado en el extranjero, por lo que será cuestión de tiempo conocer si las pruebas presentadas por la denunciante podrán determinar la culpabilidad de los jugadores involucrados.

"Las pruebas tienen que hablar por sí mismas. Mientras tanto, la investigación va a tener que abrirse, al menos en Uruguay, porque ya se han tomado las evidencias y la declaración en Argentina; así es que, ya las pruebas dirán si es que realmente se cometió delito. Y es importante no descalificar a la denunciante", remarcó.

La denuncia contra los tres futbolistas se conoció a mediados de enero y ha generado un fuerte impacto mediático y deportivo. Los jugadores, que forman parte del plantel de Alianza Lima, fueron señalados por una joven que asegura haber sido víctima de abuso sexual durante una concentración. El caso se encuentra en etapa de investigación y aún no se han determinado responsabilidades judiciales.

La posibilidad de que Alianza Lima sea incluido en el proceso judicial abre un nuevo frente en la denuncia. Más allá de la responsabilidad individual, el debate se centra en el rol institucional del club y en si debe responder solidariamente por los hechos ocurridos bajo su organización.