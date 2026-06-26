Mundial 2026: Senegal goleó 5-0 a Irak y sueña con clasificar a 16vos como mejor tercero

26/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El Mundial 2026 sigue entregando emociones y sorpresas. En el BMO Field de Toronto, la selección de Senegal protagonizó una de las goleadas más contundentes de la fase de grupos al derrotar por 5-0 a Irak, resultado que le permite mantener vivas sus opciones de clasificación como uno de los mejores terceros del Grupo I.

Goleada monumental

El encuentro comenzó con un golpe tempranero: apenas a los 4 minutos, Habib Diarra abrió el marcador tras un córner ejecutado con precisión. Irak intentó reaccionar, pero la expulsión de Rebin Sulaka al minuto 13 por una falta sobre Sadio Mané condicionó el resto del partido. Con un hombre menos, los asiáticos se replegaron y resistieron hasta el descanso.

En el segundo tiempo, Senegal desató toda su potencia ofensiva. Ismaïla Sarr amplió la ventaja al 56', y tres minutos después Pape Gueye marcó el tercero con un disparo desde fuera del área.

El propio Gueye volvió a aparecer al 71' para firmar su doblete y convertirse en la figura del encuentro. Finalmente, Iliman Ndiaye cerró la goleada al 82', sellando un triunfo que devolvió confianza a los "Leones de Teranga".

Figura del encuentro

El mediocampista Pape Gueye fue elegido el mejor jugador del partido. Su capacidad para recuperar balones y sumarse al ataque resultó clave, aportando dos goles y una asistencia que definieron el rumbo del encuentro.

Pape Gueye takes the honours as your Superior Player of the Match. 👏



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Así queda la tabla del Grupo I

Tras este resultado, la tabla del Grupo I quedó definida de la siguiente manera:

Francia lideró con 9 puntos, clasificando como primera. Noruega terminó segunda con 6 unidades. Senegal sumó 3 puntos y diferencia de goles positiva, lo que le da opciones de avanzar como uno de los mejores terceros. Irak se despidió del torneo sin sumar puntos y con tres derrotas consecutivas.

La contundencia de Senegal le permite soñar con la clasificación, aunque dependerá de los resultados en otros grupos para confirmar su pase a los dieciseisavos de final.

La goleada de Senegal sobre Irak fue más que un triunfo: fue un mensaje de fuerza y resiliencia. Los africanos demostraron que, pese a un inicio complicado en el torneo, tienen la capacidad de competir en la élite mundial.

Mientras Irak se despide sin victorias, los "Leones de Teranga" esperan que la diferencia de goles obtenida en Toronto sea suficiente para mantenerlos en carrera. El Mundial 2026 sigue mostrando que cada partido puede cambiar el destino de una selección.