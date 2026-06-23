Didier Deschamps abandona la selección de Francia temporalmente por sensible motivo personal en pleno Mundial

23/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La selección de Francia afrontará su último partido de la fase de grupos del Mundial 2026 sin su director técnico principal, pieza vital en el desarrollo de los europeos.

La Federación Francesa de Fútbol (FFF) comunicó que Didier Deschamps no podrá dirigir los entrenamientos previos ni estar presente en el banquillo frente a Noruega, en un anuncio que sorprendió al entorno deportivo y generó incertidumbre sobre la conducción del equipo en un momento decisivo.

El motivo de la ausencia

El comunicado oficial de la FFF explicó que la decisión responde a un importante motivo personal: el sensible fallecimiento de la madre de Deschamps.

El entrenador regresará a Francia para acompañar a su familia en las exequias, dejando temporalmente la responsabilidad del equipo en manos de su adjunto, Guy Stéphan, quien asumirá la dirección técnica hasta el retorno del seleccionador.

El presidente de la Federación, Philippe Diallo, expresó su apoyo y solidaridad con Deschamps en este momento doloroso, subrayando que toda la institución se encuentra junto a él.

Comunicado de la FFF.

Francia en el Mundial

La noticia llega en un contexto deportivo favorable para los galos. Francia ha ganado sus dos primeros partidos en el Grupo I, imponiéndose a Senegal y a Irak, y se encuentra en una posición sólida para clasificar a los dieciseisavos de final. El duelo frente a Noruega será clave para asegurar el primer lugar del grupo y llegar con confianza a la siguiente etapa.

El equipo ha mostrado solidez ofensiva con Kylian Mbappé como figura destacada, alcanzando récords históricos de goles mundialistas, y una defensa que, pese a algunos tropiezos iniciales, ha sabido recomponerse.

La ausencia de Deschamps en el banquillo supone un reto emocional y estratégico, aunque la experiencia de Guy Stéphan como asistente de larga trayectoria ofrece garantías de continuidad en el planteamiento.

¡¡¡OTRA VEZ UN ERROR EN LA SALIDA Y FRANCIA NO PERDONA!!! Irak se equivocó, Les Bleus presionaron y el Mosquito Dembélé picó para marcar el 3-0.



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La noticia generó mensajes de apoyo desde distintos sectores del fútbol internacional, reconociendo la importancia de Deschamps no solo como entrenador campeón del mundo en 2018, sino como referente de liderazgo. Ahora, el equipo deberá demostrar madurez y cohesión para superar la adversidad y mantener el rumbo hacia los objetivos trazados.

La ausencia del técnico añade un componente humano a la campaña de Francia en el Mundial. El equipo llega con buenos números y la clasificación prácticamente asegurada, pero deberá afrontar el desafío de jugar sin su líder en un momento crucial. Guy Stéphan será clave para sostener la dinámica del grupo, mientras acompañan a su entrenador en este duelo.