Melissa Klug sorprende al ingresar a 'La Granja VIP': ¿Cómo reaccionaron los otros participantes?

25/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Melissa Klug fue presentada como la flamante nueva participante de 'La Granja VIP' tras la salida de Celine Aguirre. La empresaria tuvo un emotivo reencuentro con su hija Samahara Lobatón, quien se mostró muy animada y con ganas de seguir participando en el reality tras ver a su madre a su lado. Pero, ¿cómo reaccionaron los demás integrantes?

Melissa pone a temblar 'La Granja VIP'

La 'Blanca de Chucuito' ingresó al reality de manera sorpresiva, generando asombro y desconcierto entre los participantes. La primera en recibirla fue su hija Samahara, quien, con gritos, aseguró que ahora estarán más fuertes que nunca. Mientras tanto, los demás participantes miraban asombrados desde el sofá.

Melissa saludó uno por uno a los participantes y algunos tuvieron reacciones que generaron tensión. Para sorpresa de muchos, el saludo con Shirley Arica fue muy cordial e incluso se dieron un abrazo. El reencuentro con 'Cri Cri', primo de Jefferson Farfán, también fue muy emotivo, ya que recordaron que no se ven desde hace muchos años.

Pati Lorena fue una de las más emocionadas al recibir a Melissa y, junto con Renato Rossini Jr., la abrazaron para darle la bienvenida. Pablo Heredia y Mónica Torres hicieron lo mismo, pero el momento más picante llegó cuando saludó a Diego Chávarri, quien fue su novio en el pasado.

Consultado sobre qué opina del ingreso de Melissa al reality, Diego fue tajante: "Yo, tranquilo. Bien por Samahara, bien por las víboras, a ver si levantan un poquito. (¿Te agradó que ingrese Melissa Klug?) Yo creo que normal, no es mi programa, cualquier persona que entre es bienvenida al reality", dijo.

Melissa también tuvo un reencuentro con Pamela López, con quien en el pasado ha tenido problemas legales. Pamela aseguró que Melissa tuvo un romance con Christian Cueva cuando ellos eran pareja; sin embargo, la 'chalaca' negó todo y denunció a Pamela por difamación.

La polémica de Celine Aguirre

La actriz Celine Aguirre desató una polémica en una reciente edición de La Granja VIP tras lanzar indignantes comentarios sobre los habitantes de Chincha y los gatos cuando ella junto a sus demás compañeros se encontraban jugando 'charada'.

El episodio ocurrió en el preciso instante en el que el equipo mencionó sin mayor filtro sus palabras y completó la asociación de palabras con una frase que dejó atónitos a quienes se encontraban a su alrededor.

"¿Dijeron Chincha en algún momento? ¿Dijeron gato? Porque los neg*** comen gato con todo respeto", manifestó entre risas. Tras escuchar estas expresiones que, son una forma de racismo, sus compañeros ni se inmutaron y guardaron total silencio.

El ingreso de Melissa Klug remeció 'La Granja VIP' y reavivó antiguas historias entre los participantes. Entre emociones, tensiones y reencuentros inesperados, su presencia promete cambiar la dinámica del reality, elevando la expectativa del público sobre los próximos enfrentamientos, alianzas y posibles conflictos dentro de la competencia.