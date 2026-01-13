Jorge Fossati aún no firma la rescisión de su contrato con Universitario: "Tampoco está resuelto"

13/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El exdirector técnico de Universitario de Deportes, Jorge Fossati, confirmó que aún no ha firmado la rescisión de su contrato con el club crema. En diálogo con Exitosa, el uruguayo explicó que permanece en Lima porque el proceso administrativo todavía no se ha formalizado.

"No tengo otra cosa [más] que respetar; estoy acá, me quedé aquí, estoy en Lima porque todavía tengo que firmar la rescisión. Y bueno, no quiero por el momento hablar de ese tema, pero tampoco está resuelto", señaló.

Una salida no decidida por él

Fossati reiteró que su salida de Universitario no fue por decisión propia, sino de la administración. Recordó que la notificación le llegó primero por teléfono y luego por escrito, cuando se encontraba en Uruguay.

"A mí se me comunicó por teléfono estando en Uruguay, después se me notificó por escrito también estando en Uruguay. Entonces hoy por hoy estoy en Lima. (...) Cualquiera que vivió en el exterior sabe que tenés cosas que solucionar, por ejemplo entregar el apartamento donde estoy viviendo, el cual ha sido mi hogar estos tres años", explicó.

El entrenador agregó que espera reunirse en los próximos días con representantes del club para recibir los documentos y formalizar la rescisión, concluyendo así formalmente su estancia en el ámbito deportivo peruano.

"Supongo que en estos días nos reuniremos, me darán los documentos y allí recién se estaría formalizando, porque no es de un lado solo", puntualizó.

La situación refleja que, pese a la decisión institucional de cortar el contrato, Fossati sigue vinculado legalmente a Universitario hasta que se concrete la firma . Esto ha generado incertidumbre entre los hinchas, que lo recuerdan como el técnico que devolvió al club el título nacional en 2023.

Opinión sobre el cupo de extranjeros

En otro momento de la entrevista, Fossati fue consultado sobre la reciente aprobación de los clubes de la Liga 1 para incrementar a siete el cupo de jugadores extranjeros. El uruguayo evitó pronunciarse de manera directa, señalando que no corresponde "entrometerse" en decisiones que competen a la Federación Peruana de Fútbol y a los clubes.

"Se habrá pensado en lo mejor para el fútbol. Eso lo estudiará la federación y dirá sí o no. Yo no quiero entrometerme en la vida del fútbol peruano porque no soy quien para hacerlo", afirmó.

La salida de Fossati de Universitario aún no se ha cerrado formalmente, y el técnico permanece en Lima a la espera de firmar la rescisión. Mientras tanto, mantiene una postura de respeto hacia las decisiones del fútbol peruano, evitando involucrarse en debates como el del cupo de extranjeros en la Liga 1.