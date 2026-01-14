Referente de la Selección Peruana presencia de 7 extranjeros en clubes de la Liga 1: "Es un retroceso"

14/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Quedan pocas semanas para que la Liga 1 2026 rompa fuegos. Esta vez, los clubes tomaron una drástica decisión respecto a las bases del campeonato la cual generó gran polémica en las últimas horas. Por mayoría, los equipos nacionales aprobaron aumentar el cupo de extranjeros a siete en cancha sin ningún tipo de restricción.

Es un retroceso

Los primeros en rechazar esta medida fueron exjugadores que pasaron por la Selección Peruana señalando que se tapará la aparición de nuevos valores en cada uno de las instituciones. Uno de los que alzó su voz de protesta fue el exjugador de Sporting Cristal, Percy Olivares, quien fue contundente al indicar que esto será un retroceso para el balompié nacional.

En diálogo con Ovación, el también comentarista desestimó aquel argumento de que los jugadores nacidos en el extranjero incrementan el nivel de la Liga 1. Olivares dejó en claro que año a año pasar futbolistas foráneos, pero el rendimiento futbolístico decrece de igual manera.

"Para mí, poner siete extranjeros es un retroceso. Algunos dicen que eleva el nivel, pero han pasado muchos jugadores de afuera y el nivel sigue siendo el mismo. Ese argumento no es válido", indicó.

Percy Olivares lamentó el aumento de cupos de extranjeros en la Liga 1.

Se lo esperaba

Otro tema por el que Percy Olivares fue consultado fue sobre la reciente polémica protagonizada por Christian Cueva y Renato Tapia. Como se recuerda, el volante del Al-Wasl indicó que dentro del gremio de futbolistas existía una marcada hipocresía y también criticó el presente de la FPF y el fútbol peruano en general.

'Aladino' respondió a dichas declaraciones asegurando que no era el momento para decir este tipo de cosas. El capitán del futuro devolvió el dardo precisando que el volante solo defendía a Agustín Lozano por ahora jugar en Juan Pablo II College.

Acerca de dicha situación, Olivares dejó en claro que este intercambio se veía venir ya que había marcadas diferencias dentro de la Bicolor. Incluso, aseguró que el conflicto continuará con el pasar de los días.

"No me preocupa esta situación, sabía que en algún momento iba a reventar y será peor, porque se dirán más cosas. Eso es lo que muchos querían, alimentar el conflicto. Lamento que haya quienes esperaban esto, pero este tipo de situaciones no van a cambiar", agregó.

En resumen, Percy Olivares rechazó totalmente el aumento del cupo de jugadores extranjeros a siete en la Liga 1. Según indicó esta medida es un retroceso ya que no ayuda en lo más mínimo a elevar el nivel del torneo.