Caín Fara asegura estar preparado para jugar en Universitario: "La U es el desafío más grande de mi carrera"

14/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario continúa su preparación pensando en lo que será el inicio de la Liga 1 2026 donde buscará alzar la copa nuevamente y conseguir el tan ansiado tetracampeonato. Para ello, los cremas realizaron fichajes de gran nivel como lo fue el defensor Caín Fara.

Es el reto más importante de su carrera

El central argentino ha sabido pasear su fútbol por grandes equipos de Sudamérica como Emelec de Ecuador y Tigre de su país por lo que ahora buscará demostrar su valía en el elenco crema. En primer lugar, el jugador dejó en claro que el objetivo de todo club grande es salir campeón por lo que dará lo mejor de si para conseguir lo que sería un histórico tetracampeonato y volver a realizar un papel aceptable a nivel internacional.

"Es algo lindo venir a un club donde mis compañeros ya lograron un tricampeonato y los objetivos van para el 'tetra' y sobre todo hacer un gran papel en la Libertadores", indicó.

Seguidamente, el exjugador de Emelec indicó que a pesar de haber estado en otros clubes importantes de esta parte del mundo, jugar en Universitario significa el desafió más importante de su amplia carrera.

"Sé que la obligación de este club tan grande es ganar todos los partidos. Entonces es un desafío muy lindo, el mayor de mi carrera y estoy preparado para asumirlo", añadió.

Se acomoda mejor en línea de 3

A pesar de ser claves en el tricampeonato, los hinchas de Universitario saben que Williams Riveros, Aldo Corzo y Matías Di Benedetto necesitan un recambio natural debido al paso del tiempo. Por ello, elementos como Anderson Santamaría o César Inga le dieron una frescura necesaria a la defensa crema en la recta final de la Liga 1 2025.

Justamente, Fara indicó que la posición que mejor se le acomoda es jugar como defensor en línea de 3 como lo ha venido haciendo la 'U' bajo la conducción de Jorge Fossati y Fabián Bustos. Eso sí, también señaló que conocer el puesto de volante central y back en línea de 4.

"Cuando arranqué en inferiores jugaba de volante central, luego pasé a marcador central donde estuve en selecciones juveniles. Creo que mi mejor versión es en línea de tres como stopper por derecha", finalizó.

En resumen, Caín Fara, flamante refuerzo de Universitario, aseguró que es el desafió más importante de su carrera por lo que se esforzará al máximo para conseguir el ansiado tetracampeonato.