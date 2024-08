No es Guerrero ni tampoco Barcos: Revelan nombre del delantero que ocuparía el puesto en Alianza Lima

29/08/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima sigue sumando puntos con el objetivo de consagrarse como el ganador del Torneo Clausura 2024 de la Liga 1. Sin embargo, en vista de que Hernán Barcos y Paolo Guerrero están por retirarse oficialmente del fútbol y, por ende, del equipo 'blanquiazul', se reveló el nombre del delantero que ocuparía ese importante lugar.

Este futbolista ocuparía la delantera de Alianza Lima

Durante la última edición de un conocido espacio deportivo, el exjugador de Sporting Cristal, Julinho, se animó a brindar su pronóstico respecto a quién sería el siguiente futbolista en ocupar el puesto de delantero tras la salida de Paolo Guerrero y Hernán Barcos del equipo 'blanquiazul' para la temporada 2025.

En ese sentido, el ahora panelista deportivo mencionó que para el siguiente año la persona que ocuparía el ataque sería nada más y nada menos que Matías Succar.

"Seguramente la próxima temporada será el último año de Barcos y Paolo, y Succar será el sustituto", mencionó en el programa deportivo, donde comparte con distintas figuras relacionadas al fútbol nacional.

No obstante, Peter Arévalo, mejor conocido como 'Mr. Peet', lejos de respaldarlo, no dudó en mostrarse en contra de la afirmación del brasileño, asegurando que Succar no daría la talla para un puesto tan importante como ser el '9' de Alianza Lima.

"Succar no da la talla", agregó 'Mr. Peet'.

Si el conjunto 'íntimo' piensa renovar su delantera para los partidos de la temporada 2025, tiene que decidir si buscará un nuevo refuerzo para dicha zona o simplemente tomar en cuenta a Matías Succar.

Y es que, según fuertes rumores, 'AL' no tendría pensado renovarle a Cecilio Waterman ni tampoco a Pablo Sabbag debido a sus lesiones y bajo rendimiento este 2024, aunque, este último ha logrado anotar en dos partidos consecutivos, por lo que existría la posibilidad de que pueda ser considerado.

Guerrero llega a Alianza Lima

Según diario 'Líbero', Paolo Guerrero habría cerrado un acuerdo con Alianza Lima tras la resolución del contrato con la Universidad César Vallejo por parte de la Cámara de la FPF.

En ese contexto, el delantero de 40 años se encuentra libre para volver al club de sus amores, siendo presentado en los próximos días de manera oficial.

Además de esta situación, se conoció que para la temporada 2025, Alianza Lima podría convocar como delantero a Matías Succar, quien actualmente jugará en sus filas hasta final del Torneo Clausura 2024 con aun posible renovación.