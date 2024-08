¿En legítima defensa? Policía ABATE a delincuente que engañó a su hijo con venta de un celular

25/08/2024 / Exitosa Noticias / Mundo

Un trágico suceso causó gran conmoción a nivel internacional debido a que un policía de 56 años no tuvo reparos en defenderse y abatir a un delincuente por intentar engañar a su hijo con la venta de un celular.

¡No tuvo piedad con el ladrón!

Según lo revelado por 'Crónica', el fatídico hecho ocurrió en Dock Sud, en la provincia de Buenos Aires, cuando un suboficial auxiliar de la Policía Federal Argentina (P.F.A.), vestido de civil, se encontraba en la calle al lado de su hijo de 22 años.

Aparentemente, quedaron en encontrarse con un presunto vendedor de celulares en el cruce de Sargento Ponce y Génova. Sin embargo, toda la escena se tornaría en una tragedia a bordo de un auto.

Cuando el oficial junto a su hijo se encontraron con el "vendedor", este último les pidió acompañarlo hasta una zona donde supuestamente lo esperaba su hermano con el producto a vender. Tras avanzar unos metros, el hombre saca un arma de fuego y los amenaza revelando el atraco.

Delincuente abatido por un oficial

El policía no dudó en defenderse y con su arma reglamentaria empezar un tiroteo para evitar que su hijo salga lastimado en el robo. Durante el enfrentamiento, el ladrón, de 32 años, recibió un impacto de bala y tuvo que ser trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos Doctor Pedro Fiorito.

Sin embargo, durante la operación el delincuente terminó por perder la vida. Mientras tanto, las autoridades realizan las diligencias respectivas para determinar si el policía actuó en legítima defensa o no.

Otro hecho similar en México

Ese no sería la primera vez que se reporta una noticia así, ya que el 24 de julio, en México, un exsargento abrió fuego en su intento de defenderse de un atentado de un grupo de sicarios.

Según las imágenes reveladas, el delincuente llegó a la vivienda del militar junto a otros cuatro sujetos encapuchados y de forma sigilosa trataron de acercarse lo más cerca posible para atacarlo y acabar con su vida, pero se llevaron una desagradable sorpresa.

El exsargento portaba un arma de fuego y no dudó en usarla hasta agredir a uno de ellos, que cayó en seco al suelo. A segundos del trágico hecho se puede observar que uno de sus cómplices trata de reanimarlo, pero al ver que no reaccionaba huye para no ser capturado.

Es así como una vez más, un delincuente pierde la vida tras intentar cometer un hecho delictivo. Un policía usó su arma para abatirlo tras intentar engañar a su hijo con la venta de un celular, cuando en realidad deseaba robar todas sus pertenencias, en Argentina.