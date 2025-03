¿Nueva oferta? Fabián Bustos estaría en el radar de Vélez Sarsfield para asumir como nuevo DT

06/03/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El DT de Universitario, Fabián Bustos, tiene como objetivo revalidar el título de campeón con la U y conseguir el ansiado tricampeonato. No obstante, el entrenador argentino está en el radar de Vélez Sarsfield para tomar el puesto vacante en el equipo de Argentina.

¿Bustos de campeón a campeón?

La Liga1 ya inició y el objetivo de Universitario está más que claro, los 'cremas' quieren revalidar el título nacional por segundo año consecutivo y conseguir el segundo tricampeonato de su historia. Así como afrontar la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Justamente, además de los jugadores claves como podrían serlo Andy Polo o Martín Pérez Guedes, otro de los pilares del equipo es su DT, Fabián Bustos. El estratega llegó a inicios del 2024 con el objetivo de reemplazar a Jorge Fossati y conseguir el bicampeonato en el año del centenario de la U.

El entrenador argentino cumplió con creces las metas propuestas y fue elegido como el mejor DT del campeonato. Esto se tradujo en el interés de equipos extranjeros que buscaban contar con sus servicios. Uno de ellos fue el Belgrano de Córdova que buscó al director técnico en fines del 2024.

Ahora, sería el propio campeón del fútbol argentino quien lo habría contactado para contar con él en su banquillo. Vélez Sarsfield actualmente no cuenta con DT y está interesado en el entrenador del vigente campeón peruano. Es así como está en el radar del equipo de Liniers.

Vélez Sarsfield tiene en carpeta a Bustos

Pese a que es el vigente monarca del fútbol argentino, la actual campaña de 'El Fortín' no ha sido para nada la esperada. Vélez se ubica último en su grupo con solo dos unidades tras 8 jornadas jugadas. Esto causó el despido de Sebastián Domínguez de su cargo como DT.

No obstante, tal como informó el periodista Gustavo Peralta si bien hubo un acercamiento del club con la agencia que representa a Bustos, no pasó de eso. Según informa el comunicador en sus redes sociales no se llegó a mandar una oferta formal para algún traspaso.

En Vélez Sarsfield buscan técnico y contactaron a la agencia que representa a Fabián Bustos para hacer saber su interés y consultar condiciones. Sin embargo, todo quedó allí. No hubo avance y menos oferta. Es la segunda vez, en este año, que buscan al técnico de la U desde el... — Gustavo Peralta Coello (@Gustavo_p4) March 6, 2025

En resumen, Fabián Bustos entró en el radar de Vélez Sarsfield para ser su nuevo director técnico. El equipo argentino tiene vacante en el puesto de DT y contactó al técnico de Universitario. Es el segundo acercamiento que ha recibido el entrenador del fútbol argentino en el año.