Interna embarazada fuga de hospital en Arequipa: Fiscalía investiga a personal del INPE por presunta complicidad

27/01/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Ministerio Público ha informado que han iniciado las investigaciones contra el personal del Instituto Nacional Penitenciario por un presunto favorecimiento en la fuga de una interna embarazada de un hospital de Arequipa.

Presunta complicidad

La Tercera Fiscalía Provincial Penal de Flagrancia Delictiva de Arequipa, dispuso el inicio de las diligencias preliminares contra Leonor Chuctaya y Tatiana Apaza, por el presuntos delitos contra la administración de justicia, en la modalidad de favorecimiento a la fuga.

Es por ello que ambas trabajadoras del INPE se encuentran detenidas de forma preliminar en la Unidad de Flagrancia de Arequipa.

El despacho fiscal dispuso la ejecución de diversas diligencias urgentes, entre ellas, la recepción de declaraciones de las investigadas y del personal policial interviniente, la verificación domiciliaria, identificación biométrica en el sistema AFIS, pericias técnicas, revisión de registros y videos de seguridad del hospital, requerimiento de información al INPE con el fin de aclarar los hechos.

🚨 #FiscalíaActúa | Fiscalía de Flagrancia de Arequipa investiga a dos agentes del @INPEgob por el delito de favorecimiento a la fuga de una interna sentenciada por trata de personas, quien huyó luego de ser trasladada al hospital Honorio Delgado.



🗞️ Leer más:... pic.twitter.com/NDpvH2ick8 — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) January 27, 2026

Escape de embarazada

Mediante un comunicado publicado en sus canales oficiales, entidad adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos dio a conocer que la mujer gestante logró fugar sin que nadie lo advirtiera a tiempo.

En la citada misiva se señala que la fémina fue identificada como Viviana Rivadeneyra Mariano. Además, precisa que el hecho se suscitó exactamente en el tercer piso del nosocomio arequipeño, en la cama 335-C, en el área de obstetricia, al encontrarse en avanzado estado de gestación.

"Las autoridades penitenciarias comunicaron de inmediato el hecho a la Policía Nacional del Perú (PNP), a fin de que se inicien las acciones de búsqueda y recaptura correspondientes. Asimismo, se informó al Ministerio Público para el inicio de las investigaciones y la determinación de las autoridades penales, según ley", se lee en el texto.

Las cámaras de seguridad en el área de Emergencia muestran que a las 3:13 de la madrugada, Vivían Rivadeneyra, vestida con una polera verde oscura, pantalón rosado y mascarilla blanca, se encontraba sin marrocas ni esposas en las manos o los pies. La grabación la muestra dirigiéndose hacia el área de Psiquiatría, desde donde se pierde su rastro.

Fuentes internas del hospital Honorio Delgado informaron que a las 8 de la noche del día anterior se realizó la visita a las pacientes del tercer piso. La reclusa estaba custodiada por dos agentes mujeres del INPE, una adulta y otra joven. Al verificar, notaron que Viviana Rivadeneyra no llevaba las marrocas, a lo que las agentes respondieron que no se las habían colocado debido a la hinchazón en sus pies.

Además, según información de medios locales, la interna no presentaba contracciones, lo que haría suponer al personal hospitalario que la fuga fue planeada con anticipación.

El Ministerio Público inició una investigación contra el personal del INPE que estuvo encargada de la interna embarazada que fugó de hospital en Arequipa.