Paolo Guerrero deja abierta la posibilidad de volver a la Selección Peruana: "No puedo decirle no"

21/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Paolo Guerrero volvió a dar que hablar luego de entrenar con Alianza Lima, contando que mantiene firme su deseo de regresar a la Selección Peruana si lo llaman. El 'Depreador' también habló de su compromiso con la Blanquirroja y adelantó que el 2026 sería su último año como futbolista profesional.

¿Paolo Guerrero volverá a la Selección Peruana?

Todo empezó cuando Paolo Guerrero terminó sus entrenamientos con Alianza Lima y, como siempre, la prensa deportiva lo estaba esperando para preguntarle de todo un poco.

La incógnita era clara: ¿seguirá pensando en volver a la Selección Peruana o ya cerró esa etapa? El 'Depredador' no se guardó nada y respondió sin pelos en la lengua.

Mientras lo rodeaban las cámaras, Paolo Guerrero dejó clarísimo que su conexión con la Blanquirroja sigue intacta. Mostró su apoyo al equipo que hoy dirige Manuel Barreto de manera interina, sobre todo después del empate 1-1 con Rusia y la derrota 2-1 ante Chile.

Lejos de mostrarse frío o resentido por no haber sido convocado hace meses, se le vio motivado y con ganas. Cuando le preguntaron directamente por un posible regreso, respondió:

"Yo no puedo decirle nunca no a mi selección. Me partiría el alma, pero yo voy a apoyar al máximo a los chicos que están allí. Mi respaldo total y que los próximos partidos sean mejores, para que así vayamos mejorando".

El panorama de la selección está en un momento medio incierto, especialmente porque todavía no hay un director técnico fijo. Pero eso a Paolo no le quita la ilusión.

Aunque muchos cuestionan su edad o su estado físico, él dejó la puerta abierta para volver si el próximo entrenador lo quisiera tener. Y para que no queden dudas, también lanzó un mensaje de unión en uno de los momentos más complicados del equipo.

"Hay que apoyar, las cosas no vienen fáciles. Hay que subirse al ómnibus. Hay que apoyar en las buenas y en las malas, sobre todo el que es patriota y ama a su país", expresó.

¿Paolo Guerrero dirá adiós al fútbol en 2026?

Pero eso no fue todo. Paolo Guerrero también habló un poco de su futuro personal. En una entrevista con Nativa Deportes, el goleador histórico contó que ya tiene una fecha en mente para cerrar su carrera profesional: el año 2026.

"Mi idea es jugar todo el 2026 y después decirle adiós al fútbol. Esa es mi idea. Así es el fútbol, en alguna hora iba a llegar su final... por ahora aprovechar lo que resta de este año y si Dios quiere poder jugar el próximo año 2026 y después cerrar de buena manera", dijo.

Y, como si fuera poco, también se permitió soñar con un futuro fuera de la cancha: "Hubiese sido lindo clasificar de nuevo al Mundial... el fútbol da revanchas, quién sabe algún día no estaré en la cancha como jugador, pero como entrenador o gerente deportivo, uno nunca sabe".

Así, entre su deseo de volver a la Selección Peruana, su apoyo total al equipo y la idea de retirarse en el 2026, Paolo Guerrero mostró que sigue conectado con el fútbol y con la camiseta que marcó su carrera.