Universitario tendrá que cambiar la fecha de la Noche Crema 2026 por culpa de Alianza Lima

Quedan pocas horas para que Universitario le diga adiós oficialmente al año 2025 cuando visite la altura de Andahuaylas para enfrentar a Chankas FC en la última jornada del Torneo Clausura. Luego de ello, el plantel se irá de merecidas vacaciones, mientras que la directiva preparará todo lo necesario para la esperada presentación del equipo sobre los primeros días del 2026.

Según indicó el propio Álvaro Barco, director deportivo del club, la esperada Noche Crema del próximo año fue pactada para realizarse el sábado 24 de enero desde las 8:00 p.m. en el Estadio Monumental. Sin embargo, una información vertida en las últimas horas obligaría a los merengues a modificar rotundamente sus planes.

Universitario tendrá que cambiar la fecha de la Noche Crema 2026

Al igual que Universitario, Alianza Lima también planificó realizar la Noche Blanquiazul el 24 de enero donde enfrentará al Inter de Miami de Lionel Messi y compañía. Por ello, el periodista Eduardo Combe de L1 Max dio a conocer que finalmente serán los íntimos quienes jugarán en esta jornada por haber conseguido antes los permisos necesarios para la realización del cotejo.

Esto se dio debido a que la dirigencia íntima entregó la documentación necesaria al Ministerio del Interior para obtener las garantías con algunas horas de diferencia respecto al compadre. Con ello, la 'U' deberá modificar la fecha en que presentará ante toda su hinchada a la plantilla que afrontará la próxima temporada.

"La Noche Blanquiazul 2026 será el 24 de enero ante Inter Miami en el Estadio Nacional. En las próximas horas será oficial y Universitario tendrá que cambiar su fecha de la Noche Crema 2026. Además tendría el plus de Neymar", indicó el hombre de prensa.

Fossati vuelve a poner en duda su continuidad en Universitario

Otro problema que tendrá que resolver la administración crema en las próximas horas será la continuidad de Jorge Fossati. El entrenador volvió a poner en duda su continuidad recalcando que tiene que reunirse con los dirigencias para resolver algunos temas pendientes.

"No cambia nada de lo que empecé a decir en agosto, que ha sorprendido a algunos o ha hecho que otros tergiversen lo que yo dije, como siempre, buscando lo fantasioso, lo que se vende por encima de la verdad. Yo dije que cuando terminara el campeonato, nos íbamos a reunir. Lo repetí unas 14 veces cuando me preguntaron y no sé por qué ponen en mi boca cosas que no dije", precisó.

