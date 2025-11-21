Edison Flores defendió la actuación de Jairo Concha con la selección peruana: "Tiene que estar fuerte"

21/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

A su llegada al Aeropuerto Jorge Chávez previo al viaje a Andahuaylas para disputar el último partido del Torneo Clausura, el jugador de Universitario, Edison Flores atendió a la prensa y habló sobre varios temas. Uno de ellos fue el desempeño de Jairo Concha con la selección peruana, lo que ha traído una serie de críticas contra el volante.

No son fáciles los primeros partidos

El 'orejas' habló ante de la concentración del equipo y no dudó en comentar sobre la actuación que tuvo Concha frente a Rusia y Chile. Destacó que conforme tenga más minutos y gane experiencia, podrá demostrar las cualidades que lo han llevado a ser llamado para vestir la 'blanquirroja'.

"Jairo para mí es un jugadorazo. Son sus primeros partidos en la selección, es normal, a nosotros también nos tocó ese momento. No pudimos encajar muy rápido, pero él sabe que tiene que estar fuerte. Nosotros lo vamos a tener fuerte hasta donde lo tengamos. Él tiene que seguir adelante como siempre", sostuvo Flores.

Con respecto al cambio generacional que se ha gestado en estos últimos compromisos amistosos, el futbolista de 31 años señaló que los jugadores deben creer en sí mismos y que el nuevo DT tiene que transmitirles eso. Sobre la continuidad de Manuel Barreto, comentó que dependerá de lo que disponga la FPF.

"Confianza y creer. El nuevo técnico que venga, ojalá sea pronto, venga con una idea de poder creer y darle confianza a todos los jugadores que puedan estar y puedan ayudar en la próximas eliminatorias. Dependerá de las autoridades (continuidad de Barreto)", indicó.

El aporte de Alex Valera

El volante merengue también tuvo tiempo para comentar sobre la buena campaña que ha hecho su compañero Alex Valera y que se ha reflejado en la selección. El delantero crema consiguió anotar dos tantos durante la gira por Europa. Un tanto en el empate ante Rusia y otro de penal en el segundo partido ante Chile.

"Felicitarlo porque está cerrando un gran año y esperemos que el día sábado nos ayude también a cerrar bien el año", declaró el jugador de la 'U'.

El equipo de Jorge Fossati cerrará su participación en la temporada esté sábado 21 de noviembre frente a Los Chankas en Andahuaylas (3.30 pm).

