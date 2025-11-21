Pablo Bengoechea llena de elogios a Alex Valera: "La Selección ganan un delantero con potencial enorme"

21/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Han pasado algunos días desde que la Selección Peruana culminó su gira por Rusia donde disputó dos amistosos internacionales por fecha FIFA. Pese a que el equipo de todos sigue sin ganar bajo la conducción de Manuel Barreto, Alex Valera fue uno de los jugadores que más elogios se llevó.

Ante el local, el delantero de Universitario convirtió el tanto del empate 1-1, mientras que ante Chile no solo volvió a convertir, sino que también fue el encargado de fabricar el penal por una falta en su contra. Por ello, un exentrenador de la Bicolor y Alianza Lima lo elogió por su buen momento en el torneo local.

Pablo Bengoechea se rinde ante Alex Valera

El exdirector técnico de la Selección Peruana, Pablo Bengoechea, se encuentra en nuestro país y estuvo como invitado principal del programa 'Línea de 5' en YouTube. Durante esta extensa charla, el uruguayo aprovechó en llenar de elogios a Alex Valera asegurando que el combinado patrio gana a un delantero de gran categoría.

Además, indicó que, debido a su buen momento en Universitario, donde se coronó tricampeón del fútbol peruano, podría emigrar al extranjero en cualquier momento.

"Para mi gusto ahora que Valera está en la selección ganan un delantero con un potencial enorme. Tiene muchos recursos como delantero. No es el típico '9'. Puede jugar de '9' y de segunda punta, porque hace diagonales hacia fuera y adentro. Tiene juego aéreo y remate de media distancia. Es un delantero muy completo, que no se si continuará acá", indicó.

🗣️ Pablo Bengoechea: "Ahora que Valera está en la selección, Perú ha ganado un delantero con un potencial enorme, algo que en las Eliminatorias no tenían. Es un '9' muy completo con muchos recursos. No sé si va a continuar en la 'U', porque ha tenido una gran temporada".... pic.twitter.com/Oi2YU6crcb — DENGANCHE (@denganche) November 20, 2025

No hay transición al 100 %

Bengoechea Dutra también se refirió al proceso de renovación que viene sacando adelante Jean Ferrari y Manuel Barreto desde la FPF. Sin embargo, el nacido en Uruguay dejó en claro que esta transición no se puede hacer al 100 % ya que debería mantener una base para luego incluir rostros nuevos.

"Perú está en un momento de transición donde tiene que tomar decisiones; lo del entrenador es clave, ya sea nombrar a uno o a Manuel Barreto. Recambio al 100 % no existe en ningún lugar. Queda una base siempre y acá pasará. Habrá futbolista que recibirán al entrenador y le dirán cuál es el problema, existe ese diálogo. Uno averigua todo antes de llegar al lugar y la comprobación llegará después", añadió.

De esta manera, Pablo Bengoechea llenó de elogios a Alex Valera tras los dos últimos amistosos de la Selección Peruana ante Rusia y Chile.