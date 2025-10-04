Alianza deja sutil indirecta a la 'U' tras lanzar camiseta por el Señor de los Milagros: "La única morada del pueblo"

04/10/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Como todos los meses de octubre desde hace más de 50 años, Alianza Lima deja de lado su acostumbrada camiseta blanquiazul para vestir la ya tradicional indumentaria morada a modo de homenaje por el Señor de los Milagros.

Durante décadas, el club íntimo ha sido directamente relacionado con el cristo moreno debido a la devoción de sus hinchas y de muchos jugadores que pasaron por sus filas. Sin embargo, este año al rival de toda la vida, Universitario de Deportes, también lanzó una vestimenta conmemorativa la cual ha dado que hablar.

La sutil indirecta de Alianza Lima a Universitario

A través de sus redes sociales, el equipo crema presentó esta camiseta la cual ya había sido anunciada días atrás. A partir de ahí, los hinchas tanto de Alianza Lima como de la 'U' iniciaron una serie de idas y vueltas en plataformas como 'X' criticando esta iniciativa merengue.

Ante ello, el elenco blanquiazul se pronunció en sus canales digitales dejando una sutil indirecta al compadre. En dicha publicación, los victorianos señalaron que ellos tienen la única indumentaria mora la cual cuenta con tradición y arraigo popular.

"La única morada del pueblo. De devoción, de tradición y fe", indicó Alianza Lima junto a dos instantáneas de Hernán Barcos y Paolo Guerrero portando esta indumentaria conmemorativa.

Kevin Quevedo fue desconvocado de la Selección Peruana

Luego de la polémica que generó la convocatoria de Manuel Barreto a la Selección Peruana, Kevin Quevedo fue excluido de la misma tras informar sobre problemas personales. Así lo dieron a conocer las propias redes sociales de la Bicolor donde dieron a conocer que el jugador blanquiazul se comunicó previamente con el comando técnico para exponer sus razones.

De acuerdo al pronunciamiento, el atacante nacional expuso motivos de índoles personales para no ser parte del llamado el combinado patrio para enfrentar a Chile el próximo viernes 10 de octubre.

"La Federación Peruana de Fútbol (FPF) informa a la opinión púbica que, tras una conversación sostenida entre el comando técnico de La Bicolor y el futbolista Kevin Quevedo, del club Alianza Lima, y respetando la solicitud del deportista debido a temas personales, se ha determinado que el jugador quedad desafectado de la convocatoria de la Selección Peruana para la presente fecha FIFA, en el marco del encuentro amistoso ante Chile", indicó.

De esta manera, Alianza Lima envió una sutil indirecta a Universitario luego que el equipo crema lanzara una camiseta en homenaje al Señor de los Milagros.