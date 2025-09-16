Alianza Lima anuncia a sus convocados para enfrentar a 'U' de Chile, por los cuartos de final de la Copa Sudamericana

16/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima tendrá un desafío importante cuando enfrente a la 'U' de Chile, por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Al respecto, el cuadro blanquiazul dio a conocer su lista de convocados para este duelo decisivo.

Alianza Lima anuncia a sus convocados

Mediante un comunicado en sus redes sociales, el conjunto de La Victoria publicó la nómina de sus jugadores convocados para el cotejo ante el equipo chileno, que se llevará a cabo este jueves 18 de septiembre.

Este plantel, dirigido por el estratega argentino Néstor Gorosito, buscará obtener un resultado ideal para continuar en competencia en el certamen internacional de la Conmebol. Eso sí cabe destacar que esta vez no estarán presentes Jesús Castillo y Josué Estrada.

En primera instancia, los arqueros convocados son Guillermo Viscarra y Angelo Campos. Como laterales derechos figuran Guillermo Enrique y Marco Huamán, mientras que los defensas centrales serán Carlos Zambrano, Renzo Garcés y Gianfranco Chávez.

Asimismo, como laterales izquierdos figuran Miguel Trauco y Ricardo Lagos. Como mediocampistas están Fernando Gaibor, Pedro Aquino, Jean Pierre Archimbaud, Pablo Cepellini, Alessandro Burlamaqui, Sergio Peña y Piero Cari. En la zona de ataque fueron citados Matías Succar, Eryc Castillo, Kevin Quevedo, Gaspar Gentile, Paolo Guerrero y Hernán Barcos.

Esta es la lista de jugadores convocados para el partido ante @udechile en casa este jueves 18/09 por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

¿Cuándo y a qué hora se disputa el partido Alianza Lima vs. 'U' de Chile?

El partido entre Alianza Lima y la 'U' de Chile se disputará este jueves 16 de septiembre desde las 7:30 de la noche, en el Estadio Alejandro Villanueva, con la transmisión exclusiva de ESPN para toda Latinoamérica.

Cabe resaltar que, el equipo chileno ya se encuentra en suelo peruano tras arribar hoy a la capital. Al respecto, en esta oportunidad no contará con tres jugadores. Essos futbolistas son el mediocampista Israel Poblete, el defensa central Nicolás Rámirez y el delantero Lucas Di Yorio. Los dos primeros tuvieron desgarros en sus isquiotibiales, mientras que Di Yorio fue sometido a uan operación en su rodilla izquierda.

Posibles alineaciones de Alianza Lima y 'U' de Chile

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco, Fernando Gaibor, Pedro Aquino, Sergio Peña, Eryc Castillo, Hernán Barcos y Kevin Quevedo.

'U' de Chile: Gabriel Castellón, Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia, Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Javier Altamirano, Maximiliano Guerrero, Matías Sepúlveda, Lucas Assadi y Nicolás Guerra.

