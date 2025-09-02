Paolo Guerrero llenó de elogios a Erick Noriega tras debutar con Gremio: "No tiene techo, tiene un potencial increíble"

02/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Luego del debut que Erick Noriega tuvo en el fútbol brasileño, un excompañero en Alianza Lima habló sobre su estreno con Gremio. Paolo Guerrero fue consultado por el partido que tuvo el mediocampista en el empate ante Flamengo y no dudó en señalar que tendrá una carrera prolífica en el exterior.

Guerrero le ve potencial

Abordado por la prensa tras salir de la sede de playa del cuadro victoriano, el delantero de 41 años no dudo en rendirse en elogios. El 'Depredador' destacó la importancia del primer partido que disputó el 'Samurái' y que eso le servirá para lo que se le viene en el Brasileirao.

"Él la tiene (la personalidad) y creo que va a ser muy importante esos primeros partidos para él y lo mejor, porque no tiene techo, tiene un potencial increíble", manifestó el '34' de Alianza Lima.

También se refirió sobre las comunicaciones que ha recibido desde el país de la Samba. El ariete indicó que varios conocidos que le dejó su paso por Brasil le dejaron mensajes que resaltan la trascendencia de su estreno en el Maracaná de Río de Janeiro. Además, dejó entrever que la lesión va por buen camino.

"He recibido muchos mensajes de amigos de que jugó muy bien y creo que la gente de Gremio está muy agradecida porque ha llegado un gran jugador. Ahí vamos (en referencia a su recuperación)", sentenció el máximo goleador de la selección peruana.

Franco Navarro también habló

Sobre el primer partido de Erick Noriega con Gremio, el director deportivo del cuadro 'blanquiazul' también fue consultado. El 'pepón', destacó su presencia durante todo el partido y que valió para que el 'Tricolor' rescate un punto como visitante, que le ayuda a escaparse de la zona baja de la tabla.

"Estamos todos felices por él, por su familia, porque es un chico que se merece eso y mucho más. Es el inicio de una nueva etapa en su carrera y espero que le vaya muy bien. Le sobra calidad y es muy profesional", precisó el directivo.

El 'Samurái', jugó los 90 minutos en el empate ante el 'Fla', teniendo su primera gran intervención, despejando una pelota que tenía destino de arco con una tijera.

De esta forma, Paolo Guerrero resaltó el debut que tuvo Erick Noriega con Gremio y considera que tiene mucho para dar en el extranjero. Del mismo modo, Franco Navarro elogió al mediocentro, señalando que tiene calidad de sobra.