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Hito blanquirrojo mundial

El peruano que hizo historia en los Mundiales: la FIFA recuerda al primer expulsado de todas las Copas

A 96 años del primer Mundial de fútbol, la FIFA volvió a poner en vitrina una curiosa página de la historia peruana: el mediocampista Plácido Galindo fue el primer futbolista expulsado en una Copa del Mundo.

¿Quién fue el primer expulsado de la historia de los Mundiales?
¿Quién fue el primer expulsado de la historia de los Mundiales? Difusión

25/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 25/06/2026

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Aunque la selección peruana no participa en el Mundial 2026, la FIFA volvió a destacar un episodio que mantiene vigente el nombre del Perú en la historia del fútbol. Se trata de Plácido Galindo, capitán de la selección peruana de 1930, quién se convirtió en el primer jugador expulsado en una Copa del Mundo durante la edición inaugural disputada en Uruguay en 1930.

El hecho ocurrió el 14 de julio de aquel año, durante el partido entre Perú y Rumanía en el estadio Pocitos de Montevideo. En medio de un encuentro marcado por la fricción y las faltas, el árbitro chileno Alberto Warnken decidió retirar del campo al capitán peruano, registrando así la primera expulsión de la historia de los Mundiales.

Según los registros históricos de la FIFA, Galindo quedó inscrito para siempre en los libros del fútbol pese a que en aquella época todavía no existían las tarjetas amarillas ni las tarjetas rojas, las cuales recién serían implementadas a partir del Mundial de México 1970.

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Una marca imborrable del Mundial de 1930

La participación peruana en la primera Copa del Mundo dejó varios hitos. Además de la expulsión de Galindo, Luis de Souza Ferreira anotó el primer gol peruano en la historia de los Mundiales.

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El encuentro frente a Rumanía terminó con derrota por 3-1, mientras que posteriormente Perú cayó por la mínima diferencia ante Uruguay, selección que terminaría coronándose campeona del torneo.

Con el paso de los años surgieron algunas dudas sobre la identidad del jugador expulsado. Diversos testimonios sostuvieron que el sancionado habría sido Mario de las Casas; sin embargo, los registros oficiales de la FIFA continúan señalando a Plácido Galindo como el protagonista de aquel hecho histórico.

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Galindo, más allá de la expulsión

La trayectoria de Plácido Galindo no se limitó a aquel episodio mundialista. El exfutbolista fue uno de los fundadores de Universitario de Deportes y posteriormente se desempeñó como entrenador, dirigente y presidente de instituciones vinculadas al fútbol peruano.

Incluso, pese a la expulsión sufrida ante Rumanía, el volante pudo disputar el siguiente encuentro frente a Uruguay, una situación muy distinta a la que ocurre en la actualidad con las sanciones automáticas.

Casi un siglo después, la historia de Plácido Galindo continúa despertando interés en la FIFA y en los aficionados. Su nombre permanece ligado a un hecho único del fútbol mundial y demuestra que el Perú dejó una huella imborrable desde la primera edición de la Copa del Mundo.

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