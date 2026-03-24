Mohamed Salah anunció su salida del Liverpool tras nueve años con emotivo video: "Parte de mi vida"

24/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Mohamed Salah anunció que se irá del Liverpool tras nueve años vistiendo su camiseta y defendiéndola en cada partido de la liga inglesa así como en cada competición. Así lo reveló el futbolista egipcio en un emotivo e inesperado video para la afición de Los Reds y los amantes del fútbol.

Mohamed Salah se va del Liverpool tras nueve temporadas

Todo inicio tiene un final. El lazo que une al delantero egipcio Mohamed Salah con el cuadro inglés de Liverpool y sus fanáticos culminará al final de la temporada. Luego de nueve años en los que se ha convertido en uno de sus ídolos y entrando a su historia como el tercer máximo goleador de la institución.

Fue el propio atacante de la selección de Egipto quien reveló la noticia al recurrir a sus redes sociales para publicar un audiovisual en el que expresó un mensaje dirigido a todos los hinchas de la escuadra de Inglaterra, que siempre lo respaldó en Anfield. Señaló que era la primera parte de su despedida.

"Quería empezar diciendo que jamás imaginé que este club, esta ciudad, esta gente llegaron a formar parte de mi vida. El Liverpool no es solo un club de fútbol, es una pasión, es una historia, es un espíritu, no puedo explicárselo a nadie que no forme parte de este club", sostuvo.

En esa línea, extendió su agradecimiento a todos aquellos que han formado parte del Liverpool durante su etapa. "No tengo suficientes palabras. Nunca olvidaré su apoyo", expresó el delantero.

La salida de un histórico delantero en Liverpool

Mohamed Salah llegó al Liverpool en 2017 proveniente del club Roma, de Italia, y desde entonces 'el Faraón' ha disputado 435 partidos en los que ha anotado 255 goles y brindó 119 asistencias. Dichas cifras lo sitúan como el tercer máximo goleador histórico del conjunto inglés.

En lo que respecta a trofeos obtenidos, el ariete de la selección de Egipto conquistó dos títulos de Premier League, una Liga de Campeones, una FA Cup, dos Copas de la Liga, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes, logrando entrar así en la categoría de leyenda en el Liverpool.

Con un emotivo video Mohamed Salah anunció su salida del Liverpool tras nueve años vistiendo su camiseta. En su mensaje de despedida dirigido a toda la afición de 'Los Reds' reveló lo importante que es el club en su vida calificándolo como una pasión, una historia y un espíritu.