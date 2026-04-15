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Camino a la gloria en Budapest

Champions League 2026: Resultados de cuartos de final y calendario de las semifinales

Una vez disputadas las eliminatorias de cuartos de final, los cuatro equipos vencedores se dirigen a la siguiente eliminatoria de la competición, la última antes de la final en Budapest.

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Champions League 2026: Resultados de cuartos de final y calendario de las semifi Composición Exitosa

15/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 15/04/2026

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La UEFA Champions League 2026 ya conoce a sus cuatro semifinalistas, en una edición que ha destacado por la caída de varios gigantes históricos y la resiliencia de quienes hoy mantienen vivo el sueño continental.

Resultó ser una gran sorpresa la eliminación simultánea del Real Madrid y el FC Barcelona, dejando al Atlético de Madrid como el único representante de LaLiga en la competición.

Resultados de los partidos de cuartos de final de la UEFA Champions League

El Atlético de Madrid logró una clasificación épica, el "colchonero" hizo valer la ventaja obtenida en la ida (2-0). A pesar de perder 1-2 en la vuelta, el global de 3-2 les permite soñar con una nueva final tras casi una década de espera.

En el caso del Real Madrid, máximo ganador histórico de la competición, sucumbió ante un Bayern Múnich que apeló a su mística alemana para remontar un marcador adverso y sellar su pase en un partido que ya se cataloga como memorable.

Martes, 14 de abril

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  • Atlético de Madrid - FC Barcelona: 1-2 (Resultado Global: 3-2)
  • Liverpool - PSG: 0-1 (Resultado Global: 0-3)

Miércoles, 15 de abril

  • Bayern de Múnich - Real Madrid: 4-3 (Resultado global: 6-4)
  • Arsenal - Sporting CP: 0-0 (Resultado Global: 1-0)

Así queda el cuadro de Champions League en semifinales

Calendario de las semifinales de la UEFA Champions League

Tras la conclusión de los cuartos de final, la UEFA dio a conocer los días y horarios de los partidos de las semifinales. Las semifinales de la Champions League se disputarán en dos semanas: del 28 al 29 de abril los partidos de ida, del 5 al 6 de mayo los de vuelta. Todos los encuentros se jugarán a las 2.00 p. m. (hora peruana)

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Partidos de ida:

  • PSG vs Bayern Múnich: martes 28 de abril 
  • Atlético de Madrid vs Arsenal: miércoles 29 de abril 

Partidos de vuelta:

  • Arsenal vs Atlético de Madrid: martes 5 de mayo
  • Bayern Múnich vs PSG: miércoles 6 de mayo 

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¿Cómo ver las semifinales de la Champions League?

La transmisión de los partidos de la Champions League 2025-26 está a cargo de la cadena ESPN para Sudamérica.

Los equipos ya saben qué rivales podrían encontrarse en su hipotético camino a la gran final en el Puskás Aréna de Budapest, en Hungría, escenario que albergará la final de la máxima competición europea el próximo 30 de mayo.

Solo dos de estos equipos lograrán pisar el césped húngaro para luchar por el trofeo más codiciado del planeta, en una cita que promete paralizar al mundo del fútbol.

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