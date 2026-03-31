Partidos de hoy EN VIVO, martes 31 de marzo del 2026: Guía completa de horarios y canales para ver fútbol EN DIRECTO

La Selección Peruana enfrentará a Honduras en Madrid, mientras que Bolivia e Italia se juegan su clasificación al Mundial 2026. Además, Argentina recibe a Zambia en La Bombonera. Aquí la guía completa.

Guía completa, horarios y canales de partidos de hoy EN VIVO.

31/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 31/03/2026

Este martes 31 de marzo habrá una nueva jornada de fútbol en todo el mundo en el marco de la fecha FIFA. De nuestra parte, la Selección Peruana tendrá su segundo partido bajo las ordenes de Mano Menezes, mientras que Bolivia e Italia se juegan su última chance para clasificar al Mundial 2026 en la jornada final de los repechajes.

Segundo encuentro de la era Mano Menezes

Luego del complicado encuentro ante Senegal, esta vez la Bicolor tendrá a un rival de menor envergadura como Honduras. Por ello, Mano Menezes prepara más de una variante con la finalidad de ver a todos sus convocados durante esta ventana internacional.

Según se pudo conocer, Joao Grimaldo irá desde el arranque, además de que Fabio Gruber ingresará en la saga central al lado de Miguel Araujo. Alex Valera continuará siendo el único delantero a pesar de las críticas de los hinchas tras las oportunidades falladas ante los africanos.

Selección Peruana jugará ante Honduras en Madrid.

Bolivia e Italia van por todo

Y mientras Perú recién inicia un nuevo proceso, Bolivia e Italia buscan conseguir de una vez por todas su boleto a la próxima Copa del Mundo. Luego de dejar atrás a Surinam, los altiplánicos ahora la tendrán más complicada cuando enfrenten a Irak en el Estadio BBVA de Monterrey.

Christian Cueva confiesa su deseo de regresar a la Selección Peruana: "Volver a donde fui feliz"
Lee también

Christian Cueva confiesa su deseo de regresar a la Selección Peruana: "Volver a donde fui feliz"

Los asiáticos son un rival de temer, aunque los sudamericanos quieren volver a la máxima fiesta del fútbol tras más de 30 años. Al otro lado del mundo, específicamente en Europa, Italia también tendrá un hueso duro de roer como lo es Bosnia y Herzegovina.

El propio Gennaro Gattuso, entrenador de los italianos, señaló que su contrincante cuenta con un mayor nivel respecto a las selecciones que enfrentaron en el último tiempo. Por suerte, contarán con Moise Kean y Mateo Polittano quienes anotaron en el triunfo ante Irlanda.

Bolivia se juega su último boleto para el Mundial.

Erick Noriega sale en defensa de Alex Valera: "Podemos reprocharle que falló un gol, pero jamás su entrega"
Lee también

Erick Noriega sale en defensa de Alex Valera: "Podemos reprocharle que falló un gol, pero jamás su entrega"

Guía completa de partidos EN VIVO martes 31 de marzo

Repechaje mundialista

  • Bosnia vs. Italia | 1:45 p. m. | Disney+, ESPN
  • Suecia vs. Polonia | 1:45 p. m. | Disney+, ESPN 2
  • República Checa vs. Dinamarca | 1:45 p. m. | Disney+
  • Kosovo vs. Turquía | 1:45 p. m. | Disney+, ESPN
  • Congo vs. Jamaica | 4:00 p.m. | DSports, DGO
  • Bolivia vs. Irak | 10:00 p.m. | DSports, DGO

Amistosos internacionales

  • Perú vs. Honduras | 1:00 p.m. | América TV, Movistar Deportes
  • Ecuador vs. Países Bajos | 1:45 p.m. | Disney+
  • Inglaterra vs. Japón | 1:45 p.m. | Disney+
  • España vs. Egipto | 2:00 p.m. | Disney+
  • Estados Unidos vs. Portugal | 6:00 p.m. | Disney+
  • Argentina vs. Zambia | 6:15 p.m. | Disney+, Telefe, TyC Sports
  • Brasil vs. Croacia | 7:00 p.m. | Disney+

De esta manera, este martes 31 de marzo habrá mucho fútbol por lo que te dejamos la guía completa de partidos de hoy EN VIVO con horarios y canales.

