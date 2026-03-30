Erick Noriega sale en defensa de Alex Valera: "Podemos reprocharle que falló un gol, pero jamás su entrega"

30/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La Selección Peruana quiere dejar atrás la derrota sufrida el pasado sábado ante Senegal en lo que fue el debut de Mano Menezes. En aquel encuentro, el combinado patrio fue superado por su rival durante varios pasajes del partidos, siendo Alex Valera uno de los principales señalados por los hinchas.

Erick Noriega sale en defensa de Alex Valera tras críticas

El atacante de Universitario recibió comentarios negativos por parte de los aficionados luego de perderse dos jugadas claras que pudieron significar el descuento para el equipo de todos. Esta no es la primera vez que se da una situación similar contra el atacante crema ya que hasta el momento no ha podido trasladar su buen momento en la Liga 1.

En medio de estas críticas, Erick Noriega tomó la palabra en la previa del partido ante Honduras programado para este martes 31 de marzo en Madrid. Ahí, el volante salió en defensa de su compañero de la Selección Peruana asegurando que cualquier delantero puede fallar goles, pero lo que no se le puede reprochar es el sacrificio que hace en cada una de sus actuaciones con la Bicolor.

"Para mi Alex es un excelente jugador y lo ha venido demostrando en Universitario y yo creo que su momento en la selección va llegar. Podemos reprocharle que falló un gol como a cualquier delantero, pero jamás su entrega. Los minutos que tiene que estar él siempre va estar corriendo dentro del campo y va dar todo lo mejor por la selección así como en su equipo", indicó.

🔴🔵#ExitosaDeportes⚽⚽ | Tras la oportunidad perdida por Alex Valera de anotar un gol frente a Senegal por encontrarse en una posición poco favorable para anotar, el mediocampista Erick Noriega salió en defensa del delantero crema afirmando que las críticas recibidas por dicho... pic.twitter.com/iECRPGkIYk — Exitosa Noticias (@exitosape) March 30, 2026

Espera que sea titular ante Honduras

En esa misma línea, el volante de Gremio de Porto Alegre expresó su deseo de que Alex Valera sea nuevamente titular ante Honduras tal como lo hizo ante Senegal. Según comentó, durante este partido puede que tenga la oportunidad de salir de la mala racha ya que asegura haberlo visto motivado y enchufado para dar lo mejor de sí.

"Yo lo veo bastante bien, está super motivado. Esperemos que si juega mañana o sino en el próximo partido, pero ese camino de la crítica lo ponemos a un costado porque los que estamos dentro del campo somos nosotros y siempre vamos a dar lo mejor", añadió.

En resumen, Erick Noriega salió en defensa de Alex Valera luego de las críticas que recibió tras el partido ante Senegal. El 'Samurai' aseguró que el atacante crema saldrá del mal momento con la Selección Peruana en cualquier momento.