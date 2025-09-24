Del amor al odio: Gianluca Lapadula volvió a anotar con el Spezia, pero falló su penal en la tanda

24/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Gianluca Lapadula parecía no tener espacio en el Spezia de la Serie B de Italia e incluso se especuló sobre un posible traspaso al Pescara, club donde tuvo el mejor momento de su carrera futbolística. Sin embargo, el delantero de 35 años reapareció este miércoles 24 de septiembre siendo una figura clave en su equipo.

Gianluca Lapadula vuelve a convertir con el Spezia

El equipo de la región de Liguria se enfrentó al Parma por la segunda ronda de la Copa Italia. Y aunque no fue inicialista, el atacante de la Selección Peruana ingresó al minuto 57 para darle mayor volumen ofensivo a su escuadra.

Y cuando la esperanza parecía irse sobre los minutos finales, el italiano Christian Comotto sacó un disparo desde fuera del área que no llevaba mayor peligro. Sin embargo, el balón fue interceptado por Gianluca Lapadula quien de inmediato giró y sacó un zurdazo que se transformó en el 2-2 final.

Con el empate, el ganador se debía definir desde la tanda de los penales. Aquí, el atacante fue el segundo en rematar contra el portero rival, pero no tuvo la misma suerte que durante los 90 minutos fallando su disparo.

Edoardo Soleri también erró su disparo por lo que la victoria fue para Parma que terminó avanzando de ronda en la Copa Italia. Lamentablemente, Gianluca Lapadula y su equipo quedaron fuera de esta competición y ahora tendrán que enfocarse en la Serie B donde no arrancó de la mejor manera ya que se encuentra en la casilla 18 con solo 2 puntos obtenidos en cuatro jornadas disputadas.

¡GOOOL DE SPEZIA!



Gran control de Lapadula, que de zurda, puso el 2-2 ante Parma.



Pescara soñó con tener a Lapadula

Durante este último mercado de pases europeo, Gianluca Lapadula estuvo cerca de dejar el Spezia para volver al equipo que lo llevó al estrellato: Pescara. Esto tomó mayor fuerza luego de las declaraciones de uno de sus directivos, Marco Verratti.

El talentoso exjugador aseguró que sería un honor para el club volver a contar el ítalo-peruano, pero que aún tenían que negociar con su actual equipo.

"Sin duda que todos tenemos buenos recuerdos de Lapadula. Sigue siendo un grandísimo jugador. Si hay algo que podemos hacer para reforzar al equipo, ese es nuestro objetivo. Queremos ser primeros, así que, si podemos hacer algo, sin duda se haría", precisó.

En resumen, Gianluca Lapadula pasó de ser héroe a villano durante el último encuentro del Spezia donde convirtió el tanto del empate, pero luego falló su penal para consumar la derrota ante Parma.