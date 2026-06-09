Pedro Gallese fue autocrítico tras garrafal autogol en la caída de Perú 3-1 ante España: "Sirve para aprender"

09/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La selección sostuvo su cuarto partido amistoso internacional en la era Mano Menezes ante uno de los candidatos a consagrarse campeón en el Mundial 2026 como lo es España, que sin mayor problemas venció 3-1 a la Blanquirroja. Uno de los goles de la 'Roja' fue un autogol del arquero Pedro Gallese, quien ante la prensa fue autocrítico con ese garrafal eror.

Pedro Gallese destaca a España y sus jugadores

El actual golero que milita en el fútbol colombiano conversó en zona mixta con los medios para analizar el rendimiento del cuadro patrio dentro del terreno de juego del estadio Cuauhtémoc, localizado en la ciudad de Puebla, en México.

En primera instancia, el 'Pulpo' se refirió a la anotación del delantero de la Real Sociedad, Mikel Oyarzabal, quien abrió el marcador del partido apenas dos minutos de iniciado el encuentro acción que terminó por desencajar a los dirigidos por Mano Menezes que se vieron sorprendidos inmediatamente.

Acerca de ello, Gallese confesó que ese tipo de situaciones afectan al aspecto anímico del equipo y admitió que Perú no fue lo suficientemente agresivo en la marca durante varios pasajes del trámite del partido.

Además, destacó a los jugadores que conforman la selección española quienes militan en las mejores ligas del mundo resaltando que tienen calidad por lo que avizora que es un gran candidato a levantar el título del Mundial.

"Después del gol volteé a ver cuántos minutos iban y ahí uno pierde la confianza. No fuimos muy agresivos en el primer tiempo. Son jugadores que están en las mejores ligas y seguramente pelearán el Mundial como uno de los candidatos. Ellos no se guardaron nada; sale uno del Arsenal y entra uno del City. Estos partidos hay que aprovecharlos para corregir", señaló.

"Después del gol voltee a ver cuántos minutos iban e iba minuto y medio. Uno pierde confianza. No se guardaron nada, sale uno del Arsenal y entra uno Del City"



Pedro Gallese, jugador selección peruana



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Pedro Gallese admite error tras autogol frente a España

En otro momento, era imposible que no le consulte acerca del autogol que cometió para el tercer tanto de España en el minuto 53' después de que Ferrán Torres centre por la banda derecha y en su afán de desviar el balón sucedió el garrafal error.

"Hay responsabilidad porque uno quiere cortar el centro. Al final es un error mío, pero también me sirve para aprender. ¿Hay que comerse uno de vez en cuando? Mientras no sea por puntos", finalizó el guardameta entre risas.

Como vemos, Pedro Gallese fue autocrítico tras cometer un garrafal autogol durante el amistoso internacional que sostuvo la selección peruana ante España, en Pubela, México.