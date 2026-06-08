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¡Los 22 confirmados! Estas son las alineaciones de Perú y España para el amistoso de esta noche en México

Las selecciones de Perú y España anunciaron sus respectivos 11 titulares para el amistoso internacional que sostendrán desde las 9:00 p.m. en México.

Perú y España se miden esta noche en México.
Perú y España se miden esta noche en México. Composición Exitosa

08/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 08/06/2026

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Todo listo para el pitazo inicial. A través de sus respectivas plataformas oficiales, las selecciones de Perú y España confirmaron a sus 11 titulares para el amistoso internacional que jugarán desde las 9:00 p. m. de esta noche en el Estadio Cuauhtémoc, Puebla - México.

En la previa, ambos equipos vienen de tener resultados distintos en sus compromisos disputados en la última semana. La Bicolor venció por 2 a 1 a Haití en Estados Unidos con goles de Renzo Garcés y Jairo Vélez; mientras que, los ibéricos empataron 1 a 1 de local ante Irak, el 4 y 5 de junio, respectivamente.  

Ambas selecciones ponen lo mejor

La selección dirigida por el brasileño Mano Menezes afrontará este partido repitiendo siete titulares, con referente a su último amistoso disputado contra los centroamericanos

En ese sentido, Pedro Gallese estará en el arco. La defensa estará conformada por Oliver Sonne, Renzo Garcés, Fabio Gruber y Marcos López. El mediocampo estará integrado por el también mundialista Yoshimar Yotún (como capitán del equipo), acompañado por Erick Noriega, Jesús Pretell y el ecuatoriano nacionalizado peruano Jairo Vélez. Mientras tanto, en la delantera estarán Jhonny Vidales y Adrián Ugarriza

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Por su parte, la selección española pone todo lo mejor para enfrentar a Perú, en el marco de su preparación para afrontar el Mundial FIFA 2026, donde comparte el grupo "H" junto a Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay

Los dirigidos por Luis de la Fuente va con Unai Simón en el marco, Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte y Marc Cucurella en la defensa. En la volante estarán Rodri (capitán), Fabián Ruiz, Pedri y Álex Baena, quedando como delanteros: Ferrán Torres y Mikel Oyarzabal

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