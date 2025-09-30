Pedro Gallese podría reforzar a histórico club de la Liga 1: "Pretenden contratar al mejor arquero de los últimos años"

30/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Si bien la temporada 2025 aún no termina, los equipos ya empiezan a planear con anticipación lo que será el 2026. En las últimas horas, se conoció que un histórico club de la Liga 1 está en conversaciones con Pedro Gallese, arquero titular de la selección peruana y figura del Orlando City.

Pedro Gallese en la mira de histórico club

El dato lo soltó Carlos Alberto Navarro, más conocido como el 'Tigrillo'. El comunicador aseguró que Alianza Lima ya inició conversaciones con Pedro Gallese, actual arquero del Orlando City y pieza clave de la selección peruana.

"Que Alianza Lima ya había iniciado conversaciones con Pedro Gallese (...). Alianza Lima pretende contratar al mejor arquero de los últimos años. Yo no estoy tirando nombres, estoy lanzando ese nombre porque tengo información", afirmó el 'Tigrillo' Navarro.

Pedro Gallese, de 35 años, ya sabe lo que es ponerse la blanquiazul. En 2019 defendió el arco íntimo y nunca ocultó su cariño por el club. Además, su contrato con el cuadro estadounidense vence a fin de temporada, según datos de Transfermarkt. Esta situación abriría la puerta para que Alianza intente repatriar al histórico de la selección.

Zambrano en problemas tras expulsión

Mientras Gallese aparece en el radar victoriano, Carlos Zambrano atraviesa un momento complicado. El 'Kaiser' fue expulsado en el duelo contra Cienciano, acumulando otra tarjeta roja que no pasó desapercibida en La Victoria.

Tras el pitazo final, que significó la segunda derrota consecutiva de Alianza Lima, Carlos Zambrano fue abordado por la reportera de Fútbol en América para conocer sus sensaciones tras una nueva expulsión.

El 'Kaiser' admitió que atraviesa un momento complicado en lo personal dentro de la temporada. Posteriormente, reconoció que su expulsión fue un error que afecta directamente el esfuerzo de sus compañeros, por lo que les debe una disculpa en la interna.

"Duele mucho lo que estoy pasando personalmente, pero son cosas que se dan en el fútbol. Me siento culpable, responsable... no solamente este partido sino otros partidos también que ha pasado. Ya llegará el momento de hablar con mis compañeros (...) Yo tengo que disculparme con mis compañeros, con todo el equipo", indicó.

La temporada aún no llega a su fin, pero el mercado de fichajes ya empieza a calentar la Liga 1. En medio de este panorama, Pedro Gallese suena como posible refuerzo de Alianza Lima, un histórico club que mueve pasiones y cuenta con millones de hinchas.