Eryc Castillo fue víctima de insultos racistas por parte de hinchas cusqueños en el Alianza Lima vs Cienciano

29/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El futbolista ecuatoriano Eryc Castillo vivió momentos difíciles en el Alianza Lima vs Cienciano, donde fue víctima de insultos racistas por parte de algunos hinchas cusqueños. La discriminación no solo afectó al jugador, sino que también provocó el fuerte rechazo de los aficionados íntimos, quienes exigen sanciones drásticas.

Eryc Castillo fue víctima de insultos racistas

Durante los minutos finales del encuentro jugado en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Eryc Castillo sufrió insultos de carácter racista por parte de algunos hinchas de Cienciano. La situación se dio poco después de que el ecuatoriano fuera expulsado al minuto 100 tras una fuerte entrada sobre el 'Ruso' Neira.

Un video difundido este lunes 29 de septiembre por la cuenta "Socios Organizados AL1901" en X (antes Twitter) muestra claramente los insultos: se escucha a un hincha gritar "Hijo de p***" y a otro referirse al jugador como "Mono de m***" .

"Mono asqueroso de mierda" le gritan a Eryc Castillo.



A ver si Asti se deja de acciones populistas y trabaja de verdad en temas relevantes, como estos. pic.twitter.com/8UvDd0dZGV — Socios Organizados AL1901 (@SociosAL1901) September 29, 2025

Hasta el momento, Alianza Lima no ha emitido un comunicado oficial sobre los hechos, aunque se espera que lo haga en las próximas horas. La intención del club es recopilar pruebas concretas, como el video difundido, para presentar una eventual denuncia ante las autoridades deportivas y judiciales.

El objetivo es que se tomen sanciones ejemplares y rápidas, y que este tipo de actos repudiables nunca queden impunes ni se repitan en el fútbol peruano.

Triunfo de Cienciano ante Alianza Lima

Cienciano y Alianza Lima se enfrentaron en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025, en un partido lleno de emociones de principio a fin. Ambos equipos llegaban con la necesidad de sumar puntos, pero fueron los cusqueños quienes lograron imponerse y quedarse con los tres valiosos puntos.

El inicio del duelo favoreció rápidamente a los locales. A los 11 minutos, Alejandro Hohberg abrió el marcador con un gol que desató la euforia de la hinchada. Apenas cuatro minutos después, Jimmy Valoyes aprovechó la presión en el área rival y convirtió el 2-0, consolidando un arranque ideal para los imperiales.

Alianza Lima buscó reaccionar, pero la expulsión de Carlos Zambrano complicó aún más sus opciones, dejando al equipo con un hombre menos. Aun así, los íntimos demostraron carácter y lograron descontar gracias a Paolo Guerrero a los 54 minutos, intentando recortar distancias y mantener la esperanza viva.

Con el paso de los minutos, Cienciano logró mantener el control del partido y asegurar el triunfo por 2-1. Este resultado le permite a los cusqueños sumar puntos clave en la tabla y seguir persiguiendo sus objetivos en el Torneo Clausura, mientras que Alianza Lima se enfrenta a la necesidad de reajustar su estrategia.

Los insultos racistas dirigidos a Eryc Castillo por hinchas cusqueños durante el entre Alianza Lima y Cienciano evidenciaron que la discriminación sigue presente en el deporte. Se espera que en las próximas horas el club íntimo se pronuncie sobre el incidente.