Pedro García exige que Perú termine de pie y no sea goleado en Argentina: "Hay un tema de prestigio"

La Selección Peruana se prepara para lo que será el encuentro más complicado de las Eliminatorias Sudamericanas cuando visite al campeón del mundo Argentina en la Bombonera. Los dirigidos por Jorge Fossati llegan en clara desventaja pues se encuentran penúltimos en la tabla de posiciones y deberán enfrentarse al primero, no solo de Sudamérica, sino también del ranking mundial.

Luego del pobre empate de la Bicolor ante Chile en el Monumental, las expectativas respecto a este partido no son muy altas por parte de la hinchada y le prensa especializada. Pese a ello, Pedro García, periodista de Movistar Deportes pidió que el combinado nacional termine de pie este encuentro y no sea goleado por su rival como sucedió ante Brasil.

El hombre de prensa dejó en claro que a pesar de los malos resultados en las Eliminatorias, la Selección Peruana debe cuidar el poco prestigio que le queda en Sudamérica a pesar que para Argentina podría no ser rival. Incluso, el reportero señaló que los campeones del mundo ven el encuentro ante los peruanos como uno de entrenamiento.

"Hay un tema de prestigio. Una cosa es perder peleándola y ajustadamente, otra cosa es ser goleado. Ahí sí, necesitamos un discurso muy claro de Fossati y es recontra estratégico saber el partido que vas a jugar. A Argentina no le importa Perú, para ellos el partido de mañana no existe, Perú no es rival es sparring", inició.