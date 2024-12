Peligra el inicio de la Liga 1 2025: Revelan que mitad de los clubes no obtendría licencia por deudas con 1190 Sports

El inicio de la Liga 1 2025 podría retrasarse luego que en los últimos días se diera a conocer que 1190 Sports aún no cumplió con los pagos acordados a los clubes al ser la empresa encargada de los derechos de televisión. Según se indicó, las cuotas de octubre y de noviembre todavía no fueron abonadas lo cual generaría una gran problemática en las instituciones.

Ahora, esta versión fue reforzada por Jhonny Baldovino, asesor legal de Safap, quien aseguró que el arranque del próximo campeonato podría demorarse algunas semanas ya que un importante numero de equipos no recibiría la debida licencia para poder participar del torneo.

"He estado conversando en estos días con el departamento de Licencias y hasta ahora, por lo menos la mitad de equipos, no podrían recibir la licencia para participar en Liga 1 2025 porque no solo está la deuda con la Agremiación, también tiene que ver el tema de la Sunat, de la FPF, de las AFP. No podría decir exactamente quiénes están habilitados y quiénes no", indicó a Ovación.