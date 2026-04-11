Diego Elías se coronó campeón en El Gouna International Squash Open 2026 de Egipto

11/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Dejó el nombre del Perú bien en alto. Diego Elías continúa cosechando nuevos triunfos en su destacada carrera profesional al consagrarse campeón del Gouna International Squash 2026, que se disputó en Egipto.

Diego Elías y su nueva conquista en Egipto

El deportista peruano obtuvo su primer título de la temporada 2025/2026 del PSA World tras coronarse campeón de El Gouna International Squash Open 2026. Al respecto, el squashista nacional se convirtió en el único ganador no egipcio desde el francés Grégory Gaultier, que logró dicha hazaña en 2017.

En ese contexto, el 'Puma' conquistó uno de los torneos más prestigiosos del circuito profesional ayer viernes, 10 de abril, tras vencer con contundencia a su joven rival egipcio Mohamed Zakaria, por 3-0, con parciales de 11-4, 11-2 y 11-6, consolidando así su presencia en la élite del squash mundial.

De esta forma, reflejó en el terreno de juego lo que ha sido una semana memorable en el país africano. Una de sus destacadas actuaciones se registró en las semifinales cuando se enfrentó al número uno actual, Mostafa Asal, difícil contendor.

En dicho partido, Diego Elías cortó una racha de 27 victorias consecutivas de Asal y remontó un adverso 6 a 1 en el último tramo del duelo con lo que reafirmó su calidad, temple y su capacidad competitiva.

Así fue la final en la que Diego Elías se coronó campeón

En tanto, volviendo a la final de la competencia, desde los primeros minutos del enfrentamiento, la raqueta nacional mostró ser preciso en cada momento hasta tal punto de neutralizar a Zakaria, uno de los jóvenes baluartes del squash de Egipto.

Cabe señalar que, Diego Elías impuso el dominio total ocasionando que el juego de su rival africano tenga pocas oportunidades por lo que terminó cerrando su triunfo en poco más de 40 minutos. Así con esta hazaña, el deportista nacional suma su primer El Gouna International Squash Open, que se convirtió en el título número 22 de su carrera.

Con este triunfo, el squashista refuerza su posición como tercero en el ranking PSA y a su vez confirma su regreso al mejor nivel tras un periodo de resultados adversos en donde se le dificultó sobresalir.

"Muy contento con la semana entera. Regresé a mi juego. Dejé de cometer errores y traté de jugar lo más sólido que pude. Para ser honesto, en dos meses y medio perdí partidos que fueron muy duros de procesar", expresó tras levantar el trofeo.

Demostrando por qué se encuentra entre los mejores squashistas del mundo, el peruano Diego Elías se consagró campeón en El Gouna International Squash Open 2026 de Egipto, tras vencer a Mohamed Zakaria, por 3 a 0.