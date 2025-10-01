'Pipo' mete mano al equipo: Alianza mete cuatro cambios para enfrentar a Atlético Grau en Matute

01/10/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima quiere dejar atrás el mal momento que dejó su eliminación de la Copa Sudamericana y su posterior derrota en el Torneo Clausura. Luego de caer por 2-1 ante Cienciano en la altura de Cusco, los íntimos casi que le dijeron adiós al campeonato local ya quedaron muy lejos del líder Universitario.

Más de un cambio en el once de Alianza Lima

Sin embargo, los dirigidos por Néstor Gorosito buscan de todas formas seguir sumando de a tres para acceder a los Playoff de fin de año y lograr clasificar directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Para ello, el entrenador argentino realizará diversos cambios en el once titular teniendo en cuenta que no podrá contar con dos elementos claves por expulsión: Carlos Zambrano y Eryc Castillo quienes vieron la roja en el duelo ante Cienciano.

El arco seguirá siendo resguardado por el boliviano Guillermo Viscarra, pero en la defensa es donde habrá las primeras variantes ya que Guillermo Enrique seguirá esperando en la banca de los suplentes por lo que Marcos Huamán seguirá como lateral derecho titular.

Alan Cantero será titular en el duelo ante Atlético Grau.

Gianfranco Chávez, Josué Estrada y Miguel Trauco completarán la línea de 4 defensores. En la zona medular también habrá novedades ya que Sergio Peña esperará su oportunidad y en su lugar ingresará el 10 Pablo Ceppelini. Pedro Aquino y Fernando Gaibor completarán la volante.

Finalmente, Néstor Gorosito seguirá confiando en Alan Cantero quien será desde la partida junto Kevin Quevedo y Paolo Guerrero.

Carlos Zambrano será sancionado

Una de las polémicas que dejó la derrota ante Cienciano fue la nueva expulsión de Carlos Zambrano tras un violento codazo en la primera mitad. A propósito de ello, Franco Navarro, director deportivo del club blanquiazul, anunció que se tomarán medidas contra el experimentado central ya que no es la primera vez que protagoniza una situación similar.

"Tenemos que apretarnos y corregir muchas cosas en la interna, como equipo, como grupo y también por los excesos en el tema de las expulsiones. Creo que ya es el momento de sentarnos y corregir el tema de Carlos que lo vamos a hacer en la interna y tratar de ponerle el pecho, seguir adelante porque esto no termina y hay que seguir", indicó a L1 Max.

De esta manera, el entrenador de Alianza Lima, Néstor Gorosito, presentará varios cambios para buscar el triunfo ante Atlético Grau en Matute por la fecha 12 del Torneo Clausura.