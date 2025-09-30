Carlos Zambrano lidera ranking mundial de jugadores con más tarjetas rojas este año

30/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Las expulsiones se han convertido en el gran dolor de cabeza para Carlos Zambrano en esta temporada. El defensa de la selección peruana y de Alianza Lima lidera el ranking mundial de jugadores con más tarjetas rojas este año, un dato que confirma lo complicado que ha sido su presente en el campo.

Zambrano, el jugador con más rojas del 2025

Carlos Zambrano ha sido expulsado seis veces en lo que va del 2025, superando con creces su peor registro. En 2022, cuando vestía la camiseta de Boca Juniors, apenas había visto dos rojas en toda la temporada. Ahora, entre Liga 1 y torneos de Conmebol, acumula sanciones que complican a Alianza Lima en momentos clave.

22 de abril - Copa Libertadores: expulsado ante Talleres .

- Copa Libertadores: expulsado ante . 2 de mayo - Torneo Apertura: doble amarilla frente a Cienciano .

- Torneo Apertura: doble amarilla frente a . 15 de mayo - Copa Libertadores: nueva roja ante Talleres .

- Copa Libertadores: nueva roja ante . 23 de julio - Copa Sudamericana: doble amarilla frente a Gremio .

- Copa Sudamericana: doble amarilla frente a . 18 de septiembre - Copa Sudamericana: dos amonestaciones ante Universidad de Chile .

- Copa Sudamericana: dos amonestaciones ante . 28 de septiembre - Torneo Clausura: expulsado frente a Cienciano.

Además, según datos del club, en los últimos 46 partidos oficiales, Alianza Lima registra 16 expulsiones, de las cuales seis corresponden directamente al 'Káiser'. La situación ya preocupa a la directiva y al comando técnico, que han visto cómo estos episodios afectan seriamente el rendimiento colectivo.

Navarro sobre expulsiones de Zambrano

La dirigencia íntima no se quedó de brazos cruzados. Franco Navarro, director deportivo, confirmó a L1 MAX que Carlos Zambrano recibirá sanciones económicas con la intención de corregir su conducta.

"Tenemos que apretarnos y corregir muchas cosas en la interna, como equipo, como grupo y también por los excesos en el tema de las expulsiones. Creo que ya es el momento de sentarnos y corregir el tema de Carlos que lo vamos a hacer en la interna y tratar de ponerle el pecho, seguir adelante porque esto no termina y hay que seguir", indicó.

Próximo partido de Alianza Lima

En medio de esta tormenta, Alianza Lima se alista para recibir a Atlético Grau este miércoles 1 de octubre en Matute, por la fecha 12 del Torneo Clausura. El duelo está programado para las 8:30 p.m. y será clave para los íntimos, que marchan sextos con 15 puntos, a nueve del líder Universitario de Deportes.

Con seis expulsiones en lo que va del año, Carlos Zambrano lidera ranking mundial de jugadores con más tarjetas rojas este año, un registro que no solo afecta a Alianza Lima, sino que también lo coloca en lo más alto de las estadísticas globales.