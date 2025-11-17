Presidente José Jerí respalda a la selección femenina en su ruta al Mundial 2027

17/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La selección peruana de fútbol femenino continúa su preparación previa a las clasificatorias del Mundial 2027, programado en Brasil. En medio de este proceso, las jugadoras recibieron la visita del presidente José Jerí durante su concentración en Lima. El encuentro ocurrió mientras el equipo afina detalles antes de iniciar un nuevo ciclo competitivo.

Las imágenes difundidas por la Presidencia mostraron al mandatario saludando a las futbolistas y conversando brevemente con ellas y el comando técnico. La reunión se dio en un ambiente de preparación intensa ante el reto de las clasificatorias. Según la publicación oficial, las jóvenes regresarán pronto a los entrenamientos tras su viaje preparatorio.

"¡Todo el Perú confía en ustedes!", publicó la entidad gubernamental en su cuenta oficial de X. El mensaje destacó el esfuerzo de las jugadoras que integran la selección y el trabajo del cuerpo técnico. Las futbolistas se encuentran en medio de un proceso que busca consolidar el rendimiento del equipo.

Preparativos y expectativas rumbo al 2027

El grupo de convocadas continúa su ciclo de entrenamientos mientras se aproxima la fase de viajes programados. Este desplazamiento forma parte del plan de preparación para enfrentar las clasificatorias sudamericanas. El objetivo es fortalecer el nivel competitivo del plantel antes del inicio del calendario oficial.

La visita del mandatario se produjo en un momento clave para el equipo, que busca mejorar su desempeño internacional.

Aunque no hubo anuncios nuevos respecto a apoyo logístico o deportivo, la interacción llamó la atención por darse en pleno periodo de concentración. En redes oficiales se remarcó que la preparación de la selección es parte de un proceso sostenido.

En la publicación también se resaltó la idea de que el deporte constituye un espacio de crecimiento para las jugadoras, un mensaje reiterado en la difusión oficial.

Sin embargo, el foco de la jornada estuvo en la preparación del equipo y en los pasos inmediatos de su agenda competitiva. La delegación mantiene un cronograma ajustado para ajustar su rendimiento de cara al 2027.

Actividad paralela: llegada de la llama bolivariana

Más temprano, el presidente encabezó la ceremonia de bienvenida de la llama bolivariana al país. El acto marcó el inicio del recorrido de la antorcha hacia los XX Juegos Deportivos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025. La actividad deportiva contó con la presencia de autoridades y deportistas, en el marco de los preparativos para la competencia.

La ceremonia formó parte de la agenda oficial del día y tuvo como objetivo presentar el inicio del relevo de la antorcha. Este evento se desarrolló horas antes del encuentro con la selección femenina. Ambas actividades se realizaron el mismo día en diferentes puntos de Lima.

