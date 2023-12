¿Primera baja? Alianza Lima confirma lesión traumática en el rostro de Renzo Garcés

Alianza Lima anunció que el futbolista Renzo Garcés sufrió una lesión traumática en el rostro durante una de las practicas en el recinto de La Victoria.

A través de su cuenta oficial, el club 'blanquiazul' confirmó que su nuevo fichaje resultó con una lesión traumática del conducto lagrimal izquierdo tras un impacto fortuito, aparentemente, con otro de sus compañeros.

Asimismo, informaron que el jugador fue atendido de manera inmediata por el área médica, el cual continuará evaluando su estado de salud con el objetivo de contribuir con su pronta recuperación.

El exjugador de César Vallejo evidenció su alegría y compromiso con Alianza Lima mediante un pasaje bíblico del libro Éxodo. El citado comentario fue compartido a través de sus plataformas digitales.

"Éxodo 33: 14-15. Y él dijo: Mi Presencia irá contigo, y te haré descansar. Y Moisés respondió: Si tu Presencia no ha de ir conmigo, no nos saque de aquí. Sé quien va delante de mí y quién es mi ancla segura: JESUCRISTO. Preparado para este nuevo Propósito en el cual me llamaste, Señor", escribió.