Rafa Benítez, técnico del Celta de Vigo, llenó de elogios a Renato Tapia: "Se ha ganado su puesto"

Renato Tapia se ha ganado el respeto de la hinchada y los directivos del Celta de Vigo en sus recientes actuaciones con el cuadro español, al punto que el técnico del equipo, Rafa Benítez, lo llenó de elogios.

El entrenador del equipo respondió ante el presentador Jesús Alzamora, que le preguntó por el presente del volante defensivo nacional.

Benítez resaltó la perseverancia de Tapia, pues cuando él llegó al banquillo del equipo celeste, el peruano no contaba con regularidad en el equipo, pero que trabajó de la mejor manera para meterse en el once titular.

El exentrenador del Liverpool y Real Madrid dio a conocer que había monitoreado el rendimiento de Tapia en la Selección Peruana, y que le agradaba su perfil pues el jugador se adaptaba como volante defensivo y central.

"Yo lo he visto con su Selección, cuando no jugaba con nosotros. Lo bueno, en su caso, es que puede jugar en las dos posiciones. Es un mediocampista defensivo que puede jugar de central. Cuando hemos hecho defensa de tres, nos ayuda porque tiene mejor salida de balón. Lo bueno es que está sumando y nos puede ayudar en los partidos", detalló.

Es necesario recordar que Tapia fue elegido como el jugador del mes del Celta de Vigo el pasado enero, destacando por sus actuaciones intensas y llenas de precisión en suelo español.

El cuadro español le realizó un video especial al jugador para entregarle el importante premio, lo que sorprendió al jugador, el cual señaló que "el esfuerzo individual se ve reflejado no solo en mí, sino también en el equipo. Soy un jugador de equipo, que le gusta ayudar mucho y eso es lo que he tratado de hacer".

Tapia se pronunció en el metraje que su equipo le dedicó, y se mostró orgulloso de recibir el galardón.

"Es un orgullo que me pueda ver como un líder, no solo dentro, sino fuera del campo. Llena mucho de orgullo, me pone muy contento. Soy feliz de portar la banda de capitán", indicó.