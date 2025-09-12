Universitario elimina de su historia a Raúl Ruidiaz: Borró las fotos de la 'Pulga' que estaban en el museo 'crema'

12/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

En las últimas horas, el nombre de Raúl Ruidiaz ha estado relacionado con Universitario de Deportes, no precisamente por un acercamiento de carácter futbolístico, sino porque el conjunto merengue eliminó todas las fotos del futbolista en sus instaalaciones.

La 'U' elimina fotos de Ruidiaz

Una persona allegada a la institución de Ate fue el encargado de revelar la drástica decisión de la 'U' de borrar las instantáneas de la 'Pulga' que formaban parte del museo crema y explicó el contundente motivo por el que se tómo, en una reciente entrevista con Colectivo World.

En tal sentido, el encargado de dar a conocer esto fue el propio gerente de Marketing del cuadro crema, Daniel Amador, quien señaló que se eliminó todo lo relacionado a Ruidiaz a raíz del video publicado por el actual delantero del Atlético Grau. luego de la derrota 4-0 que sufrió Universitario frente a Palmeiras, por los octavos de final de la Copa Libertadores.

"Yo creo que cada uno cosecha lo que siembra; todos como personas cosechamos lo que sembramos. A mí particularmente no me pareció claramente, tampoco al hincha. La 'U' es una institución que merece respeto de todod. Nadie puede estar por encima del club, eso se ha demostrado de una manera clara en todos estos años", aseveró.

En tal sentido, Daniel Amador subrayó que desde hace más de cuatro años la escuadra merengue trabaja en el cuidado de su reputación, marca y su imagen. Además. indicó que "nadie va a hacer algo contra la 'U' y no tener una respuesta del club".

"Se ha dejado claro que la institución está por encima de cualquier cosa y nosotros como club trabajamos para que así sea, para cuidar la reputación, la marca y la imagen de la 'U'", enfatizó el gerente de Marketing de Universitario.

El video que publicó Ruidiaz

Universitario de Deportes se enfrentó a Palmeiras, el pasado 14 de agosto, por los octavos de final de ida de la Copa Libertadores 2025. El resultado fue desastroso para el conjunto crema: 4-0.

¿Raúl Ruidiaz se burla de Universitario? Si no fuera así, no hubiera subido esto al saber que se podría malinterpretar. Él vio el partido, que no se haga el loco. pic.twitter.com/04iJul2YAl — José Antonio (@poetadesquina96) August 15, 2025

Al respecto, Raul Ruidiaz recurrió a su cuenta de Instagram para subir una historia en el que se le observa cantando un tema de música urbana que se titula "Quiero ponerte en 4". Imediaamente ello generó indignación en los hinchas cremas quienes manifestaron su desazón.

Este panorama polémico llevó a que Universitario decida eliminar todas las fotos de Raúl Ruidiaz, de sus instalaciones. Así lo dio a conocer el gerente de marketingl del club crema.