Real Madrid sigue sumando figuras: Merengues anunciaron fichaje de Bernardo Silva por las próximas dos temporadas

17/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Mientras se viene desarrollando el Mundial 2026, el resto de equipos del planeta continúa conformando sus planteles y planificando lo que será la próxima temporada. En ese sentido, Real Madrid sorprendió a sus hinchas al anunciar el fichaje de Bernardo Silva por las próximas dos temporadas.

Bernardo Silva se convierte en nuevo jugador del Real Madrid

A través de un comunicado en sus redes sociales, el elenco merengue señaló que la directiva y el futbolista portugués alcanzaron un acuerdo para establecer un vínculo contractual hasta mediados del 2028. Este hecho se da luego que el ex Manchester City también sea vinculado con el rival de toda la vida de los madridistas, Barcelona.

Con ello, Bernardo Silva se convierte en el tercer refuerzo confirmado para este temporada tras el regreso de José Mourinho como entrenador y la incorporación de Marc Cucurella procedente del Chelsea. El estratega luso asumirá funciones en las próximas semanas, mientras que los futbolistas se unirán a su nuevo club tras disputar el Mundial 2026.

"El Real Madrid C. F. y Bernardo Silva han alcanzado un acuerdo por el que será jugador del Real Madrid las próximas dos temporadas, hasta el 30 de junio de 2028", indicaron en su comunicado.

Bernardo Silva llega al Real Madrid tras grandes temporadas en el Manchester City.

Alistan más fichajes

Desde España anuncia que la llegada de Bernardo Silva sería la segunda de muchas más las cuales buscan potenciar una plantilla que no ganó nada en la última temporada del fútbol europeo. De acuerdo a las informaciones de la prensa deportiva española, otros dos jugadores ya tendrían un acuerdo pactado.

Los jugadores en mención son el francés Ibrahima Konaté procedente del Liverpool y Denzel Dumfries que llega al elenco madridista tras un paso positivo por el Inter de Italia. Además, se especula que otros jugadores dejarían el actual plantel y que esto será decidido por José Mourihno al iniciar la pretemporada.

El estratega luso vuelve al equipo merengue luego de más de una década donde recorrió diversos clubes del viejo continente. La idea de Florentino Pérez es recuperar la garra e intensidad que el portugués supo imprimirle a su equipo cuando dirigía a figuras de la talla de Sergio, Ramos, Luka Modric, Cristiano Ronaldo, Ángel Di María, entre otros.

De esta manera, Real Madrid anunció haber llegado a un acuerdo con Bernardo Silva quien será su nuevo jugador por las próximas dos temporadas.